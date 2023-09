Inter, arriva l’Arabia e lo porta via: Marotta perde un pezzo

L’Inter deve preoccuparsi dell’Arabia Saudita; la società nerazzurra, infatti, rischia di perdere un uomo molto importante

I nerazzurri, nel turno infrasettimanale, hanno assaporato il sapore della sconfitta; dopo cinque vittorie consecutive, infatti, l’Inter si è dovuta arrendere di fronte al Sassuolo. I ragazzi di Dionisi, nonostante lo svantaggio subito a fine primo tempo che poteva rappresentare un problema non da poco, sono riusciti a ribaltare il risultato grazie ad un grandissimo gol di Berardi che ha gelato San Siro.

Ora ci si aspetta una reazione da parte dell’Inter (impegnata in casa della Salernitana nel prossimo match). Nel frattempo, però, Marotta deve fare attenzione all’Arabia Saudita pronta, infatti, a portare via un uomo della dirigenza nerazzurra. I club arabi, infatti, non mirano solamente ai giocatori per fra crescere il loro calcio ma cercano anche uomini di una certa esperienza da inserire nelle società.

Inter, Alessandro Antonello può lasciare: lo vogliono in Arabia

L’Inter dunque, sostiene il giornalista Turki Alghamdi, ha ricevuto una prima offerta per l’amministratore delegato Alessandro Antonello; proposta che interessa ma Antonello ha un contratto con i nerazzurri e, proprio per questo, vuole prendere tempo prima di dare una risposta definitiva. Le strade sembrano essere due: aspettare la fine della stagione o rescindere il contratto.

Antonello, all’interno della società nerazzurra, ha un ruolo fondamentale; l’Inter, di recente, ha approvato il budget annuale e le perdite sono state ridotto di cinquanta milioni di euro. Bisogna inoltre aggiungere il ruolo avuto dallo stesso Alessandro Antonello nel risolvere la questione con DigitalBits trovando l’accordo con il nuovo sponsor Paramount+.

Una figura dunque estremamente importante all’interno della società nerazzurra e con un ruolo determinante; Alessandro Antonello, però, rischia di lasciare l’Inter per iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita.

La Saudi League, dopo Guido Fienga, ha messo nel mirino il dirigente del club finalista della scorsa Champions League; un messaggio piuttosto chiaro su come il calcio arabo voglia crescere sotto tutti i punti di vista. Dopo essersi rinforzati con calciatori molto interessanti è tempo di pensare a livello dirigenziale con Alessandro Antonello finito nel mirino della Saudi League.