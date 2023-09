Furia dopo la disfatta di San Siro: “Non è da Inter”

Una prestazione decisamente negativa quella di Alexis Sanchez contro il Sassuolo che ha suscitato le polemiche di alcuni tifosi dell’Inter su X: andiamo a vedere le loro reazioni

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo cinque vittorie consecutive nel campionato italiano, ha affrontato in occasione della sesta giornata di Serie A il Sassuolo di Alessio Dionisi. I neroverdi, reduci dal trionfo contro la Juventus di Massimiliano Allegri, a sorpresa si sono imposti anche a San Siro grazie alle reti messe a segno da Bajrami e dal solito ineluttabile Domenico Berardi.

Una sconfitta pesante per l’Inter che ha mostrato diverse lacune, soprattutto dal punto di vista dell’organico e, più in particolare, nella profondità del reparto offensivo della squadra dell’ex allenatore della Lazio. Fra quelli messi nel mirino da parte dei tifosi c’è anche Alexis Sanchez. L’attaccante cileno, subentrato al posto di Marcus Thuram, a differenza di quanto avvenuto a San Sebastian, non è riuscito ad incidere bensì ha portato ancora più confusione in mezzo al campo con giocate troppo compassate e qualche leziosità di troppo che ha fatto infuriare il pubblico di San Siro già spazientito dal risultato.

La furia dei tifosi su X: “Sanchez non è da Inter”

Su X, meglio conosciuto come Twitter, i tifosi dell’Inter hanno sfogato tutta la loro rabbia nei confronti di un risultato decisamente negativo considerando anche le vittorie di tutte le concorrenti al titolo con, ad esempio, il Milan che ha riagganciato la Beneamata in vetta alla classifica, ora priva anche di Marko Arnautovic.

Fra i giocatori nel mirino di alcuni sostenitori nerazzurri c’è anche Alexis Sanchez con i commenti che sono fra i più disparati. Un tifoso afferma: “E comunque che Sanchez non è da Inter e che avremmo giocato la stagione con sole due punte non lo scopriamo di certo ieri“. Mentre un altro: “Comunque di vedere ancora Sanchez non me lo meritavo“. Andiamo a vedere alcuni tweet.

Prima cartolina di giornata: Alexis Sanchez unica punta di riserva del 2023… ALEXIS SANCHEZ UNICA PUNTA DI RISERVA NEL 2023 — 5-1 (@smgii1908) September 28, 2023

Sanchez fa veramente pietà, se non fosse drammatico per noi passerei tutto il tempo a ridere… — Julian Ross 🇭🇰🇹🇼🇷🇪 (@JulianRoss79) September 27, 2023

Comunque di vedere ancora Sanchez non me lo meritavo — PavarDaria (@HannoRubato) September 27, 2023