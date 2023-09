DIRETTA Serie A, Genoa-Roma | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si chiude il turno infrasettimanale, valido per la sesta giornata del campionato di Serie A, con la sfida tra il Genoa e la Roma

Dopo le gare che hanno visto scendere in campo Frosinone-Fiorentina e Monza-Bologna, si chiude questo turno infrasettimanale, valido per la sesta giornata del campionato di Serie A, con Genoa-Roma.

I giallorossi, guidati dalla panchina per il terzo anno consecutivo da José Mourinho, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio contro il Torino lontano dalle mura amiche, gol del definitivo 1-1 siglato in extremis da Duvan Zapata per i granata di Ivan Juric. Di contro, i padroni di casa dell’allenatore Alberto Gilardino, si presentano a questa importante sfida dopo la sconfitta patita sul campo del Lecce di Roberto D’Aversa, una diretta concorrente per la salvezza, nel turno precedente. Le due squadre sono distanti una sola lunghezza, con i capitolini a quota cinque punti e i liguri fermi a quota quattro. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova.

FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-ROMA

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Matturro; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Vasquez; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

CLASSIFICA SERIE A: