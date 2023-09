Dal Lecce alla Premier: Chelsea e Liverpool sul nuovo talento giallorosso

Due big di Premier League, Chesea e Liverpool, hanno messo gli occhi sul talento del Lecce, squadra rivelazione di Serie A

Una delle squadre rivelazioni di questa prima parte di Serie A è, senza ombra di dubbio, il Lecce; il club, nonostante la sconfitta contro la Juventus nel turno infrasettimanale, è nelle parti alte della classifica grazie ai suoi undici punti. Avvio perfetto dei ragazzi di D’Aversa che stanno dimostrando di avere una precisa idea di calcio e, quando vanno in campo, sanno perfettamente cosa fare.

L’obiettivo del Lecce resta la salvezza e si cercherà di raggiungerla il prima possibile ma, nel frattempo, è giusto godersi il momento; sono tante le note positive di questa squadra a partire da Krstovic. Il centravanti ha subito di avere qualità interessanti e che possono rivelarsi decisive per la permanenza nel massimo campionato italiano.

Come detto ci troviamo di fronte ad una squadra che gioca molto bene e in grado, soprattutto davanti al proprio pubblico, di poter mettere in difficoltà chiunque. Altro protagonista di questo ottimo avvio del Lecce è Patrick Dorgu. Il terzino sinistro, in grado di accompagnare costantemente l’azione offensiva della sua squadra, ha iniziato il campionato con buone prestazione attirando l’interesse di altre squadre. Sul classe 2004, infatti, ci sono due club della Premier League.

Calciomercato Lecce, Dorgu piace a Liverpool e Chelsea

Come riporta fichajes, il terzino sinistro del Lecce piace in Premier League; i club interessati al ragazzo sono il Liverpool ed il Chelsea. I Reds stavano seguendo Dorgu già nel corso dell’ultima finestra estiva di mercato mentre i Blues, il cui avvio di stagione è stato decisamente negativo, hanno bisogno di rinforzare la rosa per tornare protagonisti a grandi livelli.

Dorgu sembra avere la preferenza per il Chelsea e questo potrebbe aprire scenari interessanti nella prossima sessione estiva di mercato; difficile, infatti, che il Lecce si privi del ragazzo a gennaio. Diverso il discorso per giugno con i Blues pronti a sfruttare questa corsia preferenziale per assicurarsi le prestazioni del classe 2004.

Due partite da titolare, contro Lazio e Juventus, e quattro ingressi dalla panchina; Dorgu, sia dal primo minuto sia a gara in corso, ha dimostrato le sue qualità specialmente in progressione e nell’accompagnare l’azione offensiva della squadra. Diciotto anni e la voglia di emergere ed essere protagonista nel grande calcio; l’occasione potrebbe arrivare la prossima estate con la Premier League pronta ad accogliere un giovane talento. Il Chelsea sembra favorito sul Liverpool ma nel mercato nulla è scontato.