Cade la Roma di Mourinho: i tifosi contestano la squadra

La Roma crolla a Genova. Allo Stadio Marassi di Genova il Genoa di Gilardino ribalta la Roma di Mourinho

I liguri vincono per 4-1 e trovano la loro seconda vittoria, ancora contro una formazione capitolina.

La Roma perde certezze per strada, a Genova. Il frizzante Genoa padrone di casa sgretola la formazione giallorossa, con una prova importante. Il pubblico, magnifico, ha trascinato i rossoblu alla vittoria. Grande partita, col gol del 2-1 come firma d’eccezione sul match: protagonisti Gudmunsson e Retegui.

Al fine della gara, la squadra giallorossa va a salutare i supporter sotto il settore ospiti. I romanisti presenti in trasferta appaiono molto delusi, per la prestazione e per il risultato. I urlavano dagli spalti frasi del come: “portateci rispetto”, “fuori gli attributi” e ancora “basta con queste figure!”.