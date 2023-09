Conoscete questo calciatore? È il fratello di un ex bomber di Serie A: la somiglianza è incredibile

Lui è il fratello maggiore di un ex bomber di Serie A: lo riconoscete? Impossibile non notare la somiglianza.

Tutti ricordano l’esperienza in Italia di Gonzalo Higuaìn, attaccante che ha militato non soltanto nel Real Madrid ad inizio carriera, ma anche nel Napoli, nel Milan e nella Juventus. Tra i suoi traguardi quello del numero di gol segnati in uno solo campionato di Serie A – 36 realizzazioni – poi in seguito eguagliato da Ciro Immobile.

Una famiglia di sportivi quella degli Higuaìn, se facciamo caso al profilo del fratello Federico, certamente meno noto di Gonzalo, ma comunque meritevole di essere conosciuto. E infatti proprio di Federico Higuaìn intendiamo parlare nel corso di questo articolo, evidenziandone alcuni aspetti interessanti della carriera di calciatore, il profilo tecnico e vedendo qual è la sua attuale attività.

Specialmente chi in passato ha gioito per i gol di Gonzalo – e a Napoli ad esempio in molti ricordano le sue numerose realizzazioni che diedero una grossa mano ai partenopei – forse vorrà saperne un po’ di più anche sul fratello Federico. Scopriamo allora chi è.

Federico Higuaìn: luogo e data di nascita

Partiamo dalle informazioni base: Federico Higuaìn è nato in Argentina a Buenos Aires il 25 ottobre del 1984 e dunque è fratello maggiore di Gonzalo, più giovane di tre anni. Oggi Federico ha dunque 38 anni.

Abbiamo appena accennato che nella famiglia Higuaìn lo sport è sempre stato componente essenziale ed infatti Federico è figlio dell’artista Nancy Zacarìas e dell’ex calciatore argentino Jorge Higuaín. In verità i fratelli sono in totale quattro, perché oltre al più noto Gonzalo in famiglia troviamo Nicolas e Lautaro, ma è di Federico che parliamo perché proprio lui ha molto in comune, almeno a livello calcistico, con l’attaccante che per lungo tempo ha militato nella Serie A.

Proprio come Gonzalo, infatti, Federico è stato calciatore professionista ed è rimasto oggi nell’ambiente dello sport che più ha amato fin da piccolo.

Federico Higuaìn: caratteristiche fisiche, ruolo e come gioca

Ricordiamo il più celebre Gonzalo in veste di punta centrale: ebbene, il fratello Federico nasce come trequartista o centrocampista offensivo e, proprio come lui, è stato in grado di occupare in carriera il ruolo di seconda e punta centrale – seppur in misura minore rispetto all’ex bomber del Real Madrid.

Piede destro, Federico Higuaìn come calciatore poteva essere definito una sorta di regista offensivo e dal fisico meno robusto e più snello di quello di Gonzalo. Vero è che a differenza di quest’ultimo non ha mai particolarmente spiccato in quanto a gol, ma è pur vero che Federico Higuaìn ha saputo brillare per visione di gioco, tecnica, intelligenza e buona creatività palla al piede, oltre che per corse intelligenti e mai a vuoto. Degne di nota anche le sue capacità di fornire assist e passaggi comunque incisivi, ed in grado di mettere in difficoltà le difese avversarie.

Federico Higuaìn ha trovato la sua dimensione calcistica negli Usa, ed infatti è stato un pupillo di Gregg Berhalter, suo allenatore ai tempi della militanza al Columbus Crew. Proprio quest’ultimo lo definì infatti una sorta di efficace ‘collante’ in grado di legare la difesa e l’attacco della squadra, aumentandone così sia la compattezza che la solidità.

Federico Higuaìn: il percorso della sua carriera in sintesi

Da poco tempo Federico Higuaìn si è ritirato dal calcio giocato, dato che risale ai primi di febbraio dello scorso anno il suo addio ai terreni di gioco in veste di atleta. Come calciatore ha giocato per lungo tempo in Argentina, ma in realtà ha girato più volte il mondo nella sua carriera – sicuramente non paragonabile a quella del più noto Gonzalo ma nel complesso di discreto livello.

In particolare Federico Higuaìn ha giocato più di 150 partite, segnando 35 gol nella Primera División argentina per River Plate, Nueva Chicago, Independiente, Godoy Cruz e Colón tra il 2003 e il 2012. Una brevissima esperienza per lui anche in Europa, al Besiktas, e in Messico, al Club América. Ma la sua dimensione Federico la trovò presso il club della MLS Columbus Crew: per lui negli Stati Uniti più di duecento partite in 7 anni, avvicinandosi alla soglia delle 60 reti. Di certo non pochissime.

Sul finire della carriera, Federico entrò nella rosa del club MLS DC United come giocatore e allenatore per lo sviluppo dei giocatori – facendo già intuire le sue intenzioni di continuare nel mondo del calcio anche dopo la fine della carriera come calciatore.

L’approdo nel club Inter Miami e la svolta con la carriera da allenatore

Nel 2020 il passaggio dal DC United all’ambizioso club dell’Inter Miami, dove peraltro Federico Higuaìn ritrovò il fratello Gonzalo. Proprio insieme a lui realizzò in seguito una marcatura nella stessa squadra e nella stessa partita, stabilendo il particolare record dei fratelli in gol nello stesso match – cosa mai vista prima in MLS.

Una curiosità che riguarda proprio Federico è che ad inizio 2022, decise di ritornare al club Columbus Crew, dove giocò la maggior parte della sua carriera: là firmò un contratto di un solo giorno, avente il valore simbolico di decretarne il ritiro nel club cui era rimasto più legato dal punto di vista affettivo.

Dallo scorso anno nello staff tecnico dell’Inter Miami II, oggi Federico Higuaìn ne è l’allenatore. Per chi non lo sapesse, ricordiamo infine che l’Inter Miami CF II, conosciuto in passato col nome di Fort Lauderdale CF, è di fatto la squadra riserve della franchigia MLS dell’Inter Miami. Proprio da qui è così iniziata la carriera di mister di Federico: soltanto il tempo potrà dirci a quali traguardi ambirà.