Calciomercato Genoa, Gilardino disperato: 40 milioni e addio a gennaio

Gilardino, nel prossimo mercato invernale, rischia di perdere un suo pupillo; per il giocatore, infatti, sono pronti quaranta milioni di euro

Il Genoa ha iniziato questo campionato tra alti e bassi; l’obiettivo del Grifone è, senza ombra di dubbio, quello di ottenere la salvezza e farlo il prima possibile in modo da evitare qualsiasi tipo di rischio. Conquistare la permanenza in Serie A non sarà per nulla semplice considerando le difficoltà del campionato italiano e la concorrenza decisamente alta; l’impresa potrebbe essere ancora più complicata nel prossimo mercato invernale.

A gennaio, infatti, il rischio è quello di perdere un giocatore fondamentale per lo scacchiere tattico di Gilardino; per una squadra come il Genoa cedere un titolare a stagione in corso potrebbe essere letale ma bisogna anche considerare l’aspetto economico e di fronte a determinate cifre (si parla di quaranta milioni di euro) è anche difficile andare ad opporre resistenza.

Genoa, Dragusin piace al Newcastle: pronti quaranta milioni di euro

Stando a quanto riportato dalla stampa britannica, in particolare da NewcastleWorld.com, il giocatore che potrebbe lasciare il Genoa a gennaio è Dragusin. Difensore fondamentale all’interno del sistema di gioco di Gilardino; classe 2002 sta disputando una prima parte di stagione positiva e si sta rivelando indispensabile per una difesa che ha bisogno di compattarsi per raggiungere l’obiettivo.

Il rischio, come detto, è quello di perdere il giocatore già nel mercato invernale; il Genoa non vuole privarsi a stagione in corso di Dragusin ma è altrettanto difficile rinunciare a quaranta milioni di euro. Sembra essere questa la cifra che il Newcastle vuole mettere sul piatto per assicurarsi le prestazioni del difensore.

Offerta difficile da rinunciare considerando anche la possibilità di andare a fare una plusvalenza importante; il club rossoblù ha riscattato Dragusin dalla Juve per cinque milioni e mezzo bonus esclusi. Il campionato del Genoa potrebbe subire una svolta inattesa a gennaio con l’addio di Dragusin, elemento fondamentale all’interno della rosa di Gilardino.