Barella, il gesto inaspettato durante Inter-Sassuolo: il video diventa virale

Barella, nel corso del match tra Inter e Sassuolo, si è reso protagonista di un gesto inaspettato e diventato virale in pochissimo tempo

Nel turno infrasettimanale di Serie A abbiamo assistito alla prima sconfitta in campionato dell’Inter; i nerazzurri, dopo cinque vittorie consecutive, sono caduti a San Siro contro il Sassuolo. Non è bastata la rete del vantaggio di Dumfries a fine primo tempo per portare a casa i tre punti; nella ripresa, infatti, i ragazzi di Dionisi hanno ribaltato il match grazie al gran gol di Berardi.

Sconfitta, probabilmente, inattesa per l’Inter che deve essere vista come un semplice incidente di percorso; vincere sempre, specialmente nel calcio di oggi dove si scende in campo ogni tre giorni, è praticamente impossibile e di conseguenza una frenata è più che comprensibile.

L’Inter ha sicuramente avuto un calo ma bisogna andare a sottolineare i meriti di un Sassuolo capace, nel secondo tempo, di fare una grandissima partita. Berardi e compagni, nel giro di pochi giorni, battono Juventus e nerazzurri conquistando sei punti inattesi alla vigilia di queste due gare. Tornando in casa Inter sono tante le cose da analizzare partendo da un gesto di Barella diventato virale.

Barella e il gesto inaspettato: ecco cosa è successo

Il centrocampista azzurro, nel corso del primo tempo, ha provato in due circostanze la conclusione verso la porta senza riuscire a rendersi pericoloso. Barella, nel corso di questa stagione, non è ancora riuscito a trovare il gol nonostante provi molto spesso la conclusione da fuori area come successo contro il Sassuolo.

📌 #BARELLA, gli pestano il piede destro, si contorce in preda ad un malore toccandosi il sinistro.

📌 TI AMO BARELLA! #Inter #InterSassuolo pic.twitter.com/8KWbXTXOUe — Dr. Tuitter (@DrTuitter) September 27, 2023

Nel match di San Siro, il classe 1997 si è reso protagonista di un gesto inaspettato e che, in pochissimo tempo, è diventato virale. Dopo un contrasto di gioco possiamo notare Barella toccarsi il piede sinistro; il problema è che, se vediamo bene, il piede toccato al centrocampista azzurro è il destro. Un momento di confusione per il giocatore che non avrà fatto caso a questo particolare.

Il gesto, specialmente in un periodo dove i social sono super attenti, non è passato inosservato. Una serata da dimenticare sia per l’Inter che ha trovato la prima sconfitta in campionato sia per Barella; l’unico modo per cancellare quanto successo contro il Sassuolo e quello di essere protagonisti nel prossimo match di campionato.