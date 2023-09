Soulé riacciuffa la Fiorentina, Monza e Bologna non si fanno male

Doppio pareggio nei due anticipi del giovedi; la Fiorentina viene ripresa dal Frosinone mentre termina zero a zero Monza Bologna

Turno infrasettimanale di Serie A; dopo la vittoria della Juventus contro il Lecce e i risultati del mercoledì dove spicca, per forza di cose, il successo del Sassuolo sul campo dell’Inter, si giocavano due partite alle 18.30. Da una parte Frosinone-Fiorentina, dall’altra Monza-Bologna; partite interessanti tra quattro squadre alla ricerca di punti preziosi. Iniziamo dalla sfida tra i ragazzi di Di Francesco e gli uomini di Italiano; è stato un match molto divertente con i viola molto meglio nella prima fase di gara.

Dopo venti minuti è arrivata la rete di Nico Gonzalez che ha sbloccato il match; i viola, però, non sono riusciti a chiudere il match e nella ripresa i padroni di casa hanno alzato i ritmi trovando il pareggio con Soulé. Un punto a testa che porta la Fiorentina a undici punti e il Frosinone, rivelazione di questa prima parte di campionato, a quota nove.

Monza-Bologna a reti bianche: espulso Saelemaekers

Pareggio anche nell’altro anticipo delle 18.30, quello tra il Monza e il Bologna; una partita non entusiasmante tra due squadre che non si sono fatte male ma hanno badato più a non subire gol. Una rete, in realtà, l’avevano fatta i padroni di casa con Mota su splendido assist di Colpani; tutto inutile a causa della posizione millimetrica di fuorigioco dell’attaccante del Monza.

Nella ripresa, con il passare dei minuti e una gara ferma sullo zero a zero, è aumentato il nervosismo che ha portato alla doppia ammonizione, nel giro di qualche secondo, di Saelemaekers. Espulsione che il Monza non è riuscito a sfruttare per il poco tempo a disposizione. Il pareggio, a livello di classifica, porta il Bologna a quota sette e i ragazzi di Palladino a quota sei. Un punto a testa che muove la classifica di entrambe le squadre ma non permette a nessuna delle due di trovare il successo.