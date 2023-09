Zidane rifiuta tutti, ha già scelto la panchina: subito o nel 2024

Zinedine Zidane pronto al ritorno in panchina: quattro no del francese, c’è una soluzione che lo affascina

È uno dei big rimasto ancora senza panchina: Zinedine Zidane è fermo ormai da oltre due anni, da quando si è chiusa la sua seconda esperienza da allenatore del Real Madrid.

Il francese è stato spesso accostato alla Juventus, anche la scorsa estate quando il futuro di Allegri era incerto. Alla fine però non se n’è fatto niente, ma il suo nome torna sempre ad ogni crisi di risultati dei bianconeri. Dal canto suo, l’ex fantasista sembra avere le idee chiare sul futuro.

Proprio per questo motivo Zidane ha già rifiutato quattro offerte per tornare in panchina: una dal Paris Saint-Germain, che alla fine ha scelto Luis Enrique, una dal Manchester United e poi rifiuto anche per la proposta proveniente dal Bayern Monaco e quella per il ruolo di ct della Germania (poi andato a Nagelsmann).

Il tutto perché ha un desiderio che spera di poter coronare al termine di questa stagione calcistica: affinché ciò succeda però è necessario il verificarsi di una condizione.

Zidane vuole la Francia: alla finestra c’è anche il Real Madrid

Stando a quanto riferito da ‘todofichajes.com’, infatti, Zidane avrebbe rifiutato fin qui le quattro proposte ricevute perché vuole coronare il suo sogno di diventare ct della Nazionale francese.

Una ipotesi di cui spesso si è parlato e che sembrava potesse diventare realtà dopo il Mondiale perso in finale contro l’Argentina. Invece, a sorpresa, è arrivato il rinnovo di Deschamps e Zidane ha dovuto posticipare i propri piani. Il momento potrebbe scoccare la prossima estate, se la Francia non dovesse comportarsi bene agli Europei. In quel caso, Zidane potrebbe essere il prescelto per prendere il posto dell’attuale ct, sempre che non arrivi prima una proposta che convince il tecnico.

Potrebbe essere quella del Real Madrid, con Ancelotti finito nuovamente nel mirino dopo la sconfitta nel derby contro l’Atletico. Un 3-1 che per molti è stato dovuto anche alle scelte operate dall’allenatore di Reggiolo che a fine stagione dovrebbe comunque lasciare il ‘Bernabeu’ e volare in Brasile. Se non dovesse riprendersi, al suo posto potrebbe essere chiamato subito Zidane che è in buoni rapporti con il presidente Florentino Perez e che, stando a quanto riporta ‘elgoldigital.com’, è attratto dalla possibilità di guidare il nuovo corso dei blancos.