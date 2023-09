Riecco il vecchio obiettivo: questa volta arriva gratis alla Juventus

Torna di moda un vecchio obiettivo della Juventus: questa volte potrebbe accettare l’offerta bianconera, arriva gratis

Nella Juventus che affronta una stagione, ancora una volta, complicata, Cristiano Giuntoli ha il compito di far coincidere esigenze tecnici e di bilancio in ottica calciomercato.

Quest’estate lo ha fatto in maniera particolare, con un solo acquisto chiuso per la prima squadra (Weah) e piazzando molti degli esuberi presenti nella rosa di Allegri. La squadra però presenta diverse falle, almeno per quanto visto in questa prima fase di stagione ed è probabile che tra gennaio e giugno qualcosa sarà fatto per rendere più competitiva la squadra.

La strategia di Giuntoli è sempre improntata ai giovani, ma è indubbio che per poter pensare di puntare fin da subito al successo, servirà anche qualche innesto di esperienza. Uno potrebbe essere una vecchia conoscenza dei bianconeri, un profilo da tempo accostato alla Juventus ma alla fine mai arrivato in Italia: Lucas Vazquez.

Calciomercato Juventus, Vazquez gratis: il piano bianconero

Il 32enne non ha certo l’età per essere un profilo da ‘Juventus di Giuntoli’, ma come detto i bianconeri potrebbero pensare di inserire nella rosa elementi di esperienza e abituati a lottare per il vertice.

Vazquez da questo punto di vista sarebbe ideale, anche perché ha un altro vantaggio: è in scadenza di contratto con il Real Madrid. Come riferisce ‘diariogol.com’, il club piemontese sarebbe tornato a pensare all’esterno spagnolo e considera il suo arrivo a parametro zero un’opportunità.

Dal canto suo, il calciatore è tentato da una nuova esperienza in Italia e non esiterebbe ad accettare un’offerta proveniente dalla Juventus, rinunciando a quel punto all’eventuale rinnovo con i blancos. Resta da vedere se, come accaduto anche in passato, l’interesse per Lucas Vazquez cadrà oppure se questa volta i bianconeri renderanno concreto il loro assalto.