PAGELLE e TABELLINO Napoli-Udinese 4-1: top Kvaratskhelia, flop Ebosele

Primo tempo tutto azzurro: il Napoli mette sotto l’Udinese con Zielinski e Osimhen. Kvaratskhelia confeziona il tris

Partita dominata dal Napoli che ritrova sorriso e vittoria. Udinese dimessa quella che arriva al ‘Maradona’, mentre il Napoli trasforma in energie positive le polemiche delle ultime ore. Molto bene Natan, ottima prova di Zielinski. Osimhen ritrova il gol e l’abbraccio dei compagni mentre tutta Napoli ritrova un meraviglioso Kvara.

PAGELLE NAPOLI

Meret 6

Di Lorenzo 6.5

Ostigard 6 – Partita sufficiente, peggiore solo perché ha una serata non troppo agitata, scandita da qualche intervento rude come nel suo stile e poco altro

Natan 7

Mario Rui 6.5

Anguissa 6.5 (83′ Raspadori sv)

Lobotka 6.5

Zielinski 7 (72′ Cajuste 6.5)

Politano 7 (63′ Lindstrom 6.5)

Osimhen 7 (63′ Simeone 7)

Kvaratskhelia 8.5 – Sembra avere un conto aperto con la cattiva sorte. Si procura il rigore, coglie due pali, semina avversari come birilli. Tornato funambolo indemoniato, un piacere vero vederlo giocare. Poi, strappa il pallone dai piedi di Bijol, si invola verso la porta, scavetto a Silvestri e gol. Tutto bellissimo. La domanda è: perché non metterci anche un assist. Ed infatti, arriva l’assist per Simeone (83′ Elmas sv)

All. Garcia 6.5

PAGELLE UDINESE

Silvestri 5.5

Perez 5

Bijol 4.5

Kristensen 5.5

Ebosele 4 – Un suo grave errore sblocca la gara. Cade nella trappola di Kvara e procura il rigore dell’1-0 al Napoli. Una leggerezza che pesa. Così come pesa la partita leggera, quasi inconsistente che disputa (59′ Ferreira)

Payero 5

Walace 6 (59′ Samardzic 5)

Lovric 6.5 – Il migliore dei suoi per letture, qualità della giocata e ricerca anche dello spunto per mettere in difficoltà la difesa azzurra. Giocatore di categoria superiore (72′ Zemura 5.5)

Kamara 5.5 (72′ Pereyra 5.5)

Thauvin 5 (59′ Success 5)

Lucca 5

All. Sottil 5

PAGELLA ARBITRO

Manganiello 6

TABELLINO

RETI: 18′ rig. Zielinski, 39′ Osimhen, 74 Kvaratskhelia, 80′ Samardzic, 81′ Simeone

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp. Contini, Idasiak, Demme, Elmas, Olivera, Simeone, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, D’Avino , Zanoli, Gaetano, Raspadori. All. Garcia

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. A disp. Okoye, Malusà, Guessand, Zarraga, Success, Ferreira, Akè, Tikvic, Camara, Samardzic, Zemura, Pereyra, Pafundi. All. Sottil

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo (VAR: Di Martino)

AMMONITI: Perez, Simeone

ESPULSI: