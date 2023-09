PAGELLE E TABELLINO LAZIO-TORINO 2-0: Vecino è la Provvidenza. Immobile, che fatica

Pagelle e tabellino di Lazio-Torino, match valido per la 6a giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

LAZIO

Provedel 6

Lazzari 6,5 Dall’80’ Hysaj

Casale 6,5

Romagnoli 6,5

Marusic 6

TOP Vecino 7: prediligiamo lui rispetto a Zaccagni perché l’importanza del suo gol è clamorosa. La Lazio non aveva praticamente mai tirato, non si era mai resa pericolosa ed era ancora nel vortice di negatività e paura. La sua zampata, con un po’ di fortuna, potenzialmente è quella che dà una svolta enorme, o almeno può darla. Anche il resto della prestazione è positiva, usa esperienza e qualità, dimostra il motivo per cui Sarri in questo momento si sta affidando a lui. Dal 74′ Guendouzi

Rovella 6

Luis Alberto 6

Felipe Anderson 5,5

FLOP Immobile 5: un peccato ‘accanirsi’ con Immobile in un momento così delicato della sua carriera. Ma in una serata tutto sommato positiva, il capitano della Lazio continua a non vedere la luce. Non vince praticamente nessun duello, viene costantemente anticipato, fatica tremendamente a saltare l’uomo sia in dribbling che in velocità. Una manciata di secondi dopo la sua uscita dal campo i biancocelesti trovano il 2-0. E in generale negli ultimi 15 minuti il piglio e il passo è stato un’altra cosa. Forse anche un po’ stanco, ma è ancora lontanissimo dal vero Ciro. Dal 74′ Castellanos 6,5

Zaccagni 6,5. Dall’80’ Isaksen

All.: Sarri 6,5

TORINO

Milinkovic-Savic 5,5

Schuurs 5,5

Buongiorno 6. Dal 26′ Sazonov 5,5

Rodriguez 5,5

FLOP Bellanova 4,5: oggi un disastro in entrambe le fasi. In attacco non si fa vedere praticamente mai, ma il problema è in difesa. Perde la marcatura di Vecino sul gol del vantaggio e devia pure il pallone quel tanto che basta ad angolarlo ancora di più. E pure sul raddoppio sbaglia il tempi di uscita lasciando lo spazio libero per l’inserimento di Zaccagni. Male su tutta la linea, rischia pure il rosso. Dal 79′ Pellegri sv

Tameze 5,5. Dal 60′ Ilic 5

Ricci 5

TOP Lazaro 6: stasera è piuttosto complicato trovare qualcosa di positivo del Torino. L’ex Inter nel primo tempo è quello che ci prova un po’ di più, punta l’avversario, cerca il fondo o l’uno-due con Vlasic. Senza grande supporto, ma lo fa. Poi si spegne presto pure lui, magari un po’ sulle gambe. Dal 79′ Soppy sv

Vlasic 5,5

Zapata 5,5 Dal 60′ Radonjic 5

Sanabria 5

All.: Juric 4,5

Arbitro: Fabbri 5,5

Lazio-Torino 2-0, il tabellino

Marcatori: 56′ Vecino (L), 76′ Zaccagni (L)

Ammoniti: Tameze (T), Bellanova (T), Sarri (L), 65′ Immobile (L), Schuurs (T), Ricci (T)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (79′ Hysaj), Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino (73′ Guendouzi), Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (73′ Castellanos), Zaccagni (79′ Isaksen).

A disp.: Sepe, Mandas, Pellegrini, Gila, Patric, Cataldi, Kamada, Pedro.

All.: Sarri.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Schuurs, Buongiorno (26′ Sazonov), Rodriguez; Bellanova (78′ Soppy), Tameze (60′ Ilic), Ricci, Lazaro (78′ Pellegri); Vlasic, Zapata (60′ Radonjic); Sanabria.

A disp.: Brezzo, Gemello, N’Guessan, Gineitis, Ilic, Linetty, Soppy, Tameze, Vojvoda, Karamoh, Pellegri, Radonjic, Seck.

All.: Juric.

Arbitro: Fabbri