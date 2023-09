Nuova panchina per De Zerbi: irrompe una big

L’allenatore italiano è entrato nel mirino di uno dei club in assoluto più ambiti in circolazione

Complice lo splendido lavoro svolto nell’ultimo anno in Premier League alla guida del Brighton, Roberto De Zerbi ha portato intorno a sé l’attenzione di numerose società. Il calcio moderno, offensivo, spettacolare e allo stesso tempo vincente modellato dall’allenatore italiano, ha incuriosito diversi club al mondo.

Tra questi, occupa senz’altro un ruolo di spicco il Real Madrid. La dirigenza spagnola, secondo quanto riportato da ‘Cadena Ser’, starebbe osservando da vicino il lavoro dell’ex tecnico del Sassuolo. Nel futuro della formazione ‘blanca’, infatti, rimane un grande punto interrogativo sul destino di Carlo Ancelotti. L’allenatore, protagonista della vittoria della Champions League nel 2022, andrà in scadenza di contratto al termine della stagione e potrebbe decidere di cedere alla corte serrata che la Federazione Brasiliana porta avanti ormai da mesi.

Uno scenario, questo, che viene tenuto fortemente in considerazione da parte della dirigenza. Il Real Madrid è infatti soddisfatto per quanto ottenuto da Ancelotti in questa sua seconda esperienza sulla panchina ‘blanca’ e, in maniera per certi versi inaspettata, potrebbe anche aprire ad un rinnovo per un’altra stagione dell’allenatore italiano. Allo stesso tempo, le voci che arrivano dal Brasile impongono una seria riflessione anche su possibili alternative.

Calciomercato Real Madrid, De Zerbi osservato per la panchina

Nell’elenco degli allenatori osservati dal Real Madrid, dunque, sarebbe stato inserito anche il nome di Roberto De Zerbi.

Secondo la nota emittente radiofonica spagnola, il profilo di De Zerbi ha preso quota nelle ultime settimane per vari motivi. Innanzitutto per l’incredibile numero di reti segnate dal suo Brigthon in questa nuova stagione, ma anche per lo spettacolo che la sua squadra offre di settimana in settimana ai propri tifosi. Se è vero che Xabi Alonso continua ad occupare una posizione privilegiata nel novero degli allenatori che potrebbero raccogliere l’eredità di Carletto Ancelotti dal prossimo giugno, va anche registrata l’improvvisa accelerata su De Zerbi. L’ex tecnico del Sassuolo, entrato nel mirino di diversi top club, andrebbe ad arricchire la tradizione di italiani alla guida del Real Madrid.