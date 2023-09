Napoli-Udinese, probabili formazioni: occhi puntati su Osimhen, Politano torna dal 1′

Le probabili formazioni di Napoli-Udinese, incontro valido per la 6a giornata della stagione 2023-2024 di Serie A: novità per l’attacco azzurro, Lucca confermato da Sottil.

Il Napoli ospita l’Udinese per la sesta giornata di Serie A. Dopo lo 0-0 a Bologna, la squadra azzurra è obbligata ad un solo risultato. La vittoria. Si parla già di crisi fuori dallo spogliatoio partenopeo: il clima non è sereno in città.

L’Udinese è a caccia della prima vittoria in campionato, ma ha notevoli problemi in fase offensiva: in cinque gare disputate è stato segnato un solo gol. E tra l’altro, la marcatura appartiene a Samardzic, giocatore che quest’estate è stato ad un passo dall’addio. L’attacco, invece, si sta comportando piuttosto male. Lucca si è divorato una clamorosa palla gol alla Dacia Arena contro la Fiorentina, a porta praticamente spalancata. Non è un buon momento per i bianconeri, terzultimi in classifica e con soli 3 punti conquistati grazie a 3 pareggi contro Salernitana, Frosinone e Cagliari.

Napoli-Udinese, le probabili formazioni e dove vederla in tv

I padroni di casa proveranno a scendere in campo con la formazione migliore a disposizione di Garcia. Niente turnover, bisogna trovare certezze con gli undici titolari, al netto delle defezioni in difesa. Infatti, Juan Jesus e Rrahmani restano ai box per infortunio e toccherà ancora ad Ostigard e Natan aiutare Meret a mantenere il secondo clean sheet della stagione.

A centrocampo confermatissimi Lobotka, Anguissa e Zielinski, apparsi più compatti e leggermente più in condizione rispetto alle precedenti uscite. Ma di strada da fare ce n’è ancora molta. Infine, in attacco Politano vince il ballottaggio con Raspadori e Lindstrom. Confermato Kvaratskhelia alla ricerca del gol perduto. E occhi puntati su Osimhen, che intraprenderà azioni legali contro il Napoli a causa di un video su TikTok, poi rimosso dal profilo ufficiali del club. Il giocatore si è sentito deriso e ha anche tolto la stragrande maggioranza delle immagini che lo ritraggono con la maglia azzurra sul suo account Instagram. Incognita Mario Rui-Olivera, con il portoghese favorito per una maglia da titolare sulla corsia mancina.

L’Udinese scenderà in campo con Silvestri dai pali, Perez, Bijol e Kristensen nella linea a tre in difesa. A centrocampo Ferreira insidia Ebosele, mentre al centro sono confermatissimi Samardzic, Lovric e capitan Walace. Kamara a sinistra inamovibile. I veri dubbi in casa bianconera sono riferiti all’attacco, apparso appannato in questo inizio stagionale. Lucca va verso la riconferma, mentre Success potrebbe togliere il posto a Thauvin, soprattutto a gara in corso.

La gara si disputerà al Maradona alle ore 20:45 di questa sera mercoledì 27 settembre. L’arbitro della sfida è Gianluca Manganiello. Match che andrà in onda in diretta e in esclusiva su DAZN.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gollini, Juan Jesus, Rrahmani

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ferreira, Samardzic, Lovric, Walace, Kamara; Lucca, Thuvin.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Brenner, Deulofeu, Davis, Ebosse, Ehizibue, Kabasele, Masina, Semedo