Inter-Sassuolo: piovono fischi per l’ex, boato per Inzaghi

L’Inter ospita il Sassuolo nel match della sesta giornata del campionato di Serie A: la reazione dei tifosi al ritorno dell’ex a San Siro

L’Inter cerca la sesta vittoria consecutiva in campionato nel match casalingo contro il Sassuolo. San Siro ancora una volta praticamente sold out e pronto a trascinare i ragazzi di Simone Inzaghi.

Applausi scroscianti alla lettura delle formazioni per i giocatori nerazzurri, con il boato finale al nome dell’allenatore nerazzurro. Inzaghi per la sfida contro Berardi e compagni torna all’antico con l’atteso ex Frattesi e Pavard che partono dalla panchina. Darmian si riprende il posto da braccetto, mentre l’indispensabile Mkhitaryan la spunta appunto sul numero 16 e nazionale azzurro. Tornano titolari rispetto a Empoli invece Barella e Dumfries. In avanti straordinari per Lautaro Martinez – in coppia con Thuram – vista anche la lunga indisponibilità di Arnautovic.

Di contro, Dionisi conferma nove undicesimi rispetto allo scacchiere che ha schiantato la Juventus sabato scorso al Mapei Stadium.

🏟️ #InterSassuolo – Fischi della San Siro nerazzurra anche per l’ex #Pinamonti alla lettura delle formazioni 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) September 27, 2023

Ovviamente l’osservato speciale sarà Berardi, già a segno in sette occasioni contro l’Inter. Fari puntati anche sull’ex Andrea Pinamonti, autore di un ottimo avvio di stagione con 4 centri messi a referto e decisivo contro la Juve. Il pubblico del ‘Meazza’ non è stato tenero nel pregara con il centravanti di Cles: fischi anche per lui, come tutto il Sassuolo, dei tifosi nerazzurri alla lettura delle formazioni. Pinamonti, che ha un contratto fino al 2027, lo scorso febbraio è stato riscattato per 20 milioni di euro dal sodalizio emiliano.