Il Lecce protesta dopo la sconfitta con la Juve: “Due irregolarità”

Il presidente del Lecce Damiani Sticchi contro la direzione di gara di Giuia nel match con la Juventus: due irregolarità non rilevate

Il Lecce perde contro la Juventus con un gol di Milik nella ripresa che è stato molto contestato dalla società salentina.

Nel post gara ha parlato il tecnico D’Aversa di una rete scaturita da un angolo che non c’era e sulla stessa lunghezza d’onda si assesta il presidente dei giallorossi Saverio Sticchi Damiani. Il patron del club pugliese punta il dito contro l’arbitro Giuia: “Dispiace che il gol subito sia viziato da due irregolarità. L’angolo non c’era, è evidente la deviazione di Rabiot. Poi c’è un tocco di mano sugli sviluppo del corner: due irregolarità sono tante”.

Juventus-Lecce, la protesta di Sticchi Damiani

Proteste per il gol, ma non solo: il Lecce si lamenta anche per l’espulsione di Kaba, mandato fuori per una doppia ammonizione, con il secondo giallo arrivato per una simulazione che per Sticchi Damiani non c’era.

“Dispiace per la fretta con cui è stato espulso Kaba – ha affermato il presidente salentino -. La seconda ammonizione è stata una scelta sbagliata: è stato strattonato in un contrasto, si può non fischiare il rigore, ma l’espulsione è eccessiva”.