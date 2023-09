DIRETTA Serie A, Inter-Sassuolo: le formazioni ufficiali LIVE

Prima a punteggio pieno, l’Inter ospita il Sassuolo nel turno infrasettimanale, sesta giornata di Serie A

Iniziato ieri con Juventus-Lecce, il turno infrasettimanale prevede anche un interessante Inter-Sassuolo. Reduci dalla vittoria contro i bianconeri, gli emiliani cercheranno un’altra impresa e proveranno a bloccare la corazzata nerazzurra, davvero implacabile in campionato.

Dopo aver collezionato cinque vittorie su cinque, la squadra allenata da Simone Inzaghi non ha intenzione di fermarsi sul più bello. Senza Marko Arnautovic, che ne avrà per circa due mesi dopo l’infortunio contro l’Empoli, la capolista è reduce da tre vittorie consecutive contro i neroverdi. A quota sei punti in classifica, l’undici di Alessio Dionisi ha già collezionato tre sconfitte in campionato e vanno alla ricerca della continuità messa in mostra nella seconda metà della scorsa stagione. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida del ‘Meazza’.

Inter-Sassuolo, formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In programma mercoledì 27 settembre alle 20.45, Inter-Sassuolo verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Ecco le probabili formazioni della partita:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Lauriente; Pinamonti All. Dionisi

CLASSIFICA SERIE A: