Thuram come Onana, maxi plusvalenza Inter dopo un solo anno

L’Inter dominatrice assoluta finora in Serie A anche grazie ai nuovi acquisti: c’è già la fila su di lui, può andare via per 40 milioni

È l’Inter la grande protagonista del primo mese di Serie A: i nerazzurri dominano la classifica con cinque vittorie su cinque partite e hanno già portato a tre le lunghezze di distacco dai cugini del Milan.

Proprio il derby ha avuto l’effetto di far innamorare il popolo nerazzurro di Marcus Thuram: un gol contro i cugini, dopo quello alla Fiorentina, prestazioni condite anche da tre assist. Quanto basta per fare del francese il nuovo idolo della tifoseria interista, soprattutto per quanto accaduto quest’estate: sembrava aver tutto fatto con il Milan, quando la scelta è ricaduta sull’Inter.

Scelta giusta a livello tecnico, ma anche economico, considerando che Thuram jr, figlio dell’ex difensore di Parma e Juventus, è arrivato a Milano a parametro zero. Non un aspetto secondario per una società che cura molto anche il lato economico del calciomercato e proprio per questo motivo l’estate si preannuncia parecchio movimentata. Anche per Thuram.

Calciomercato Inter, l’Europa insidia Thuram

La prestazioni di Marcus Thuram hanno fatto accendere i riflettori delle big d’Europa sul suo conto. Un interesse che potrebbe aumentare notevolmente se, da qui a fine stagione, il francese continuasse a tenere un rendimento come quello di questo inizio di campionato.

Stando a quanto riportato da ‘Interlive.it’, sono Tottenham, Chelsea, Real Madrid alcune delle società che avrebbe deciso di puntare i riflettori sull’ex Borussia Monchengladbach, per valutarne un eventuale acquisto la prossima estate. Una ipotesi che fa i conti con una valutazione non certo di poco conto: almeno quaranta milioni di euro, cifra destinata ad alzarsi ulteriormente nel caso in cui Thuram dovesse continuare a fare bene.

Soldi che costituirebbero praticamente una plusvalenza completa, visto l’arrivo a zero della scorsa estate. Per convincere però l’Inter a cedere dopo solo un anno il francese l’offerta dovrà essere di quelle davvero importanti: tutte le pretendenti sono avvisate.