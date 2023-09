Svolta Tudor: ritorno choc dopo l’esonero

Igor Tudor, al momento senza squadra dopo l’addio all’Olympique Marsiglia, può tornare in panchina: ecco dove

Un vero e proprio terremoto in casa Olympique Marsiglia. La società transalpina è in pieno subbuglio dopo le dimissioni del tecnico Marcelino e dopo la pesante sconfitta subita in casa del Paris Saint-Germain, con la squadra di Luis Enrique vittoriosa per 4-0.

Il tecnico spagnolo aveva presentato le proprie dimissioni dopo un inizio di stagione complesso, coronato anche da una prematura uscita in Champions League contro il Panathinaikos ai preliminari. Ecco allora che il club transalpino sta ragionando in merito a chi potrà essere la prossima guida tecnica, in un ambiente estremamente caldo dove non mancano le contestazioni dei tifosi nei confronti del presidente Pablo Longoria.

Olympique Marsiglia a caccia di un tecnico: Tudor torna di moda, ma c’è anche Galtier in lista

E tra i nomi valutati dall’Om c’è anche Igor Tudor. Il tecnico croato ha guidato i marsigliesi nella scorsa stagione portandoli ad un importante terzo posto in classifica.

E ora, dopo un rapporto interrotto al termine della scorsa stagione, sembra essere tornato in corsa per guidare nuovamente la squadra. Lo sottolinea ‘La Provence’, che riferisce come Tudor sia uno dei candidati del club. Il croato conosce molto bene l’ambiente e la squadra, che sarebbe ben felice di averlo nuovamente alla propria guida. Il dubbio maggiore è legato alle sue intenzioni. Tudor, apprezzato da giocatori e tifoseria, non si è lasciato molto bene con la dirigenza. Non è chiaro quindi se vorrà tornare alla guida della squadra.

Per questo la società starebbe valutando altre opzioni. Una porta alla conferma di Jacques Abardonado, al momento tecnico ad interim dei marsigliesi, che verrebbe quindi confermato alla guida della squadra. Questa sarebbe certamente l’opzione meno dispendiosa dal punto di vista economico. Un’ulteriore idea invece porta a Christophe Galtier, tecnico campione di Francia in carica con il Paris Saint-Germain, rimasto libero dopo che il rapporto con i parigini si è interrotto alla fine della scorsa stagione. Sono ore di riflessione dunque in casa Marsiglia: resterà da capire chi sarà il prescelto e, nel caso di Tudor, se deciderà di accettare la proposta.