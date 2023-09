Sancho-Roma, affare immediato: c’è il primo ok

L’esterno inglese è stato messo ufficialmente fuori squadra dal Manchester United ed è pronto a dire addio

Una bufera improvvisa si è scagliata negli ultimi giorni sul Manchester United. Il club inglese, che in campionato non è di certo partito nel migliore dei modi, si è ritrovato a dover gestire una situazione surreale in seguito ad una lite furibonda andata in scena tra il tecnico Erik ten Hag e Jadon Sancho.

Come riportato questa mattina dai tabloid inglesi, la punizione inflitta nei confronti dell’esterno è stata severissima. Da oggi, infatti, l’ex attaccante del Borussia Dortmund è stato bandito ufficialmente da tutte le strutture del centro sportivo dei ‘Red Devils’ a Carrington e non potrà nemmeno pranzare con i compagni di squadra. Una decisione dura per la sua carriera e che inevitabilmente condiziona il suo futuro lontano da Manchester.

In questo scenario potrebbe inserirsi una squadra italiana, pronta a cogliere un’opportunità fin troppo ghiotta di mercato. Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’, la Roma sarebbe intenzionata a scommettere sul talento del laterale inglese. A spingere per l’ingaggio di Sancho sarebbe soprattutto José Mourinho, estasiato dalle qualità offensive di un calciatore che in Bundesliga con la maglia del Borussia aveva incantato tutta Europa.

Calciomercato Roma, Sancho l’opportunità di gennaio per la Roma

Un affare che il club giallorosso sarebbe disposto a portare a termine già nel prossimo mercato di gennaio, così da mettere fine all’incubo vissuto negli ultimi giorni dal ragazzo.

Va aggiunto che lo stesso Sancho, pur di lasciare il Manchester United, sarebbe ben disposto ad intraprendere una nuova esperienza in un campionato come quello italiano. Un connubio perfetto sia per il calciatore in cerca di un progetto che possa farlo sentire nuovamente importante, che per la stessa società che con l’ex Borussia Dortmund andrebbe ad ingaggiare un professionista di assoluto valore.

Staremo a vedere se le parti faranno dei passi concreti nel corso dei prossimi mesi, anche se la prima apertura da parte dell’inglese alla Serie A e la voglia indiscutibile di lasciare Manchester, fanno registrare un leggero iniziale ottimismo.