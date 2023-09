Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 26 settembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 26 settembre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 26 settembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

“Il mio Diavolo è vivo”, questa l’apertura della Gazzetta dello Sport. Perché Pioli può lottare per lo scudetto. Ma Inzaghi va a ritmo Pep: dopo Istanbul una marcia in stile City. Tempi Rudi: il Napoli e una fiducia a orologeria a Garcia. Vecchia Signora sveglia! Allegri: “Noi arrabbiati”.

Così apre il quotidiano romano Corriere dello Sport: “Rudi sul filo”. Garcia ha quattro partite per blindare la panchina. Milik e Chiesa: la Juve ci riprova contro il Lecce. Muro Inter, miglior difesa in Europa: solo un gol subito in 5 giornate.

La prima pagina di Tuttosport: “Juve, se ammonita”. Record di cartellini in rapporto ai falso fischiati: occhio agli arbitri. Pupi: “Finalmente un vero… Toro”. L’Inter in fuga teme solo gli infortuni. Osimhen si scusa, ma Garcia è un caso a Napoli.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 26 settembre 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

Tempi duri al Real Madrid dopo il ko nel derby contro l’Atletico: “Malestar general”, così titola il quotidiano madrileno AS. Umore opposto invece in casa Barcellona che prova a fuggire in campionato: “Prueba de lider”, si legge sulla prima pagina del Mundo Deportivo.