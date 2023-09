“Non ci ha fatto bene”: dal ko col Sassuolo a Chiesa, Giuntoli allo scoperto

Le dichiarazioni del Direttore tecnico della Juventus prima della sfida col Lecce valevole per la sesta giornata di Serie A

Contro la sorpresa Lecce, fin qui imbattuto come l’Inter, stasera la Juventus sarà obbligata a riscattare il brutto ko di Reggio Emilia contro il Sassuolo. “In questi giorni abbiamo analizzato le cose negative, ma anche quelle positive di una gara valutata per la prestazione e non per gli episodi”, ha detto Giuntoli intervenuto ‘Dazn’ prima del match in programma all’Allianz Stadium’ e valevole per la sesta giornata di Serie A.

“Ho visto una Juventus serena, ma arrabbiata per la sconfitta che non ci ha fatto bene”, ha aggiunto il Direttore tecnico bianconero prima di concludere rispondendo su Federico Chiesa, autore di un grande inizio di stagione e uno dei pochi a salvarsi dalla sconfitta di sabato scorso: “Siamo molto contenti di lui, l’anno scorso ha avuto dei problemi fisici ma è un ragazzo in crescita. Sta acquisendo leadership nello spogliatoio, ora ce lo godiamo”.