Moratti al Galeazzi: l’ex Inter in clinica per dei controlli

Controlli di routine per l’ex presidente dell’Inter. I tifosi per alcune notizie circolate in queste ore

Nella tarda mattinata di oggi sono arrivate voci contrastanti sulle condizioni di salute di Massimo Moratti.

L’ex presidente, secondo quanto riportato dall’Ansa, si è recato alla clinica Galeazzi per sottoporsi a dei controlli già programmati. Dopo una serie di esami, Moratti è stato sottoposto ad un intervento di angioplastica. L’operazione, eseguita dal professor Antonio Bartorelli, è perfettamente riuscita.

I tifosi, erano in apprensione, per il presidente che ha vinto tutto con l’Inter, ben 5 Scudetti, 1 Coppa Uefa, 3 Coppa Italia, 3 Supercoppa Italiana, 1 Champions League e 1 Mondiale per Club. Ma Moratti, che lo scorso maggio ha compiuto 78 anni, verrà per sempre ricordato soprattutto per aver conquistato il triplete.