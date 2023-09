La Juve dimentica Pogba: assalto al nuovo centrocampista a gennaio

I bianconeri, dopo la sospensione di Pogba che potrebbe tenerlo lontano dal campo per mesi, si vogliono tutelare con un innesto a gennaio

La Juventus, dopo un avvio di campionato altalenante e caratterizzato dal caso relativo a Paul Pogba, studia i profili giusti per rimpiazzare il francese e rinforzare il reparto di centrocampo.

Tra i tanti nomi vagliati dagli uomini mercato della Vecchia Signora spunta anche quello di Pierre Emile Hojbjerg. Come riporta ‘fichajes.net’, il calciatore danese può diventare un obiettivo concreto per Massimiliano Allegri. Il giocatore del Tottenham, che era già stato vicino all’addio in estate, ha le caratteristiche giuste per la mediana ideale dell’allenatore toscano. I bianconeri però si dovranno muovere con velocità, vista la folta concorrenza. Su tutti l’Atletico Madrid, pronto a investire sul forte centrocampista nella prossima sessione di calciomercato.

Juventus, cercasi continuità a centrocampo

Per Massimiliano Allegri l’arrivo di Hojbjerg potrebbe rappresentare un importante punto di svolta. Il tecnico livornese infatti, anche a causa della situazione legata a Paul Pogba, non ha ancora trovato il suo centrocampo ideale.

Nella mediana dei bianconeri le rotazioni non sembrano essere ancora ben definite. Fatta eccezione per Rabiot e Locatelli, che sono due certezze in mezzo al campo, la Juventus sta ancora cercando di completare il reparto. Miretti e Fagioli, che si alternano spesso nel ruolo di mezz’ala destra, non riescono a trovare troppa continuità. Ancora meno spazio trova Nicolussi Caviglia, apprezzato da Allegri ma utilizzato pochissimo. Ecco perchè il profilo di Hojbjerg, che permetterebbe anche lo spostamento di Locatelli in posizione più avanzata, rappresenta un’opzione interessante per la Juventus.