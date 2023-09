Fiorentina, svolta Nico Gonzalez: blitz e firma a sorpresa

La Fiorentina ha un giocatore determinante nella propria rosa ed è Nico Gonzalez; pronta la svolta per l’attaccante viola

Nell’ultima giornata di campionato, la Fiorentina ha vinto due a zero ad Udine senza brillare a livello di prestazione; un successo importante proprio perché arrivato con i viola incredibilmente cinici. Questo dimostra la crescita di una squadra che, in questa stagione, vuole essere protagonista sia in Serie A sia in campo internazionale dove la volontà è di tornare in finale di Conference.

Contro l’Udinese è stata una vittoria ancora più importante considerando anche l’assenza di Nico Gonzalez; l’argentino è elemento fondamentale per i viola, giocatore di cui non si può fare a meno considerando le sue qualità tecniche, la capacità di cambiare il corso della partita e ha una grande importanza anche a livello realizzativo. Fino a questo momento, infatti, il classe 1998 ha messo a segno due gol e un assist.

Per le ambizioni della Fiorentina, dunque, Nico Gonzalez è un giocatore imprescindibili; le prestazioni dell’argentino non sono sicuramente passate inosservate con i grandi club pronti a fare la giusta offerta per portare via il talento dal club viola. La società, proprio per questo, sta pensando ad una svolta importante in modo da tutelarsi.

Nico Gonzalez, è pronto il rinnovo: la Fiorentina lo blinda

Svolta in arrivo per il talento della Fiorentina con la società pronta a rinnovargli un contratto in scadenza nel 2026. Come riporta La Nazione, infatti, per Nico Gonzalez è pronto il prolungamento fino al 2027 con opzione al 2028. Una scelta che fa capire la volontà del club viola di blindare un giocatore assolutamente fondamentale all’interno della squadra di Italiano.

Il progetto della Fiorentina è chiaro: la squadra vuole continuare a crescere ed essere sempre più protagoniste nelle competizioni in cui è impegnata. Per farlo servono grandi giocatori e Nico Gonzalez è uno di questi; ecco perché la società viola è pronto a blindare il proprio gioiello.