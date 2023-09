Allegri ribalta il centrocampo della Juve: tutto dipende da Fagioli

La Juventus, vista anche la probabile squalifica di Pogba, setaccia il mercato per un nuovo rinforzo a centrocampo nella finestra di gennaio: doppio obiettivo per Allegri

La Juventus punta a ritrovare subito la via maestra dopo la scoppola rimediata sabato sul campo del Sassuolo, trascinato da un Berardi in giornata di grazia.

In estate il club bianconero aveva a lungo inseguito il fantasista, prima di mollare la prese di fronte alle onerose richieste da parte del Dg neroverde Carnevali. Qualche rimpianto serpeggia nella dirigenza bianconera e in Massimiliano Allegri, alle prese anche con l’assenza di Pogba che rischia di essere definitiva se le controanalisi confermeranno la positività al testosterone. Il tecnico bianconero potrebbe ritrovarsi così con la coperta corta a centrocampo dove manca anche un’alternativa in regia a Locatelli, con il nazionale azzurro che prosegue nel rendimento altalenante con la casacca bianconera. Giuntoli e Manna pensano perciò alle alternative in mediana e setacciano sul mercato dei profili utili alla causa per la finestra invernale.

Calciomercato Juventus, Thuram e Hojbjerg per il centrocampo di Allegri

Lo stesso Allegri spingerebbe per un rinforzo a centrocampo a gennaio, con la Juventus che avrebbe individuato in Hojbjerg e Khephren Thuram le pedine giuste per puntellare il reparto di mezzo per la seconda parte di stagione come scrive ‘Tuttosport’.

Il danese è ai margini dal Tottenham dopo l’avvento in panchina di Postecoglou e con un contratto in scadenza nel 2025, mentre per il francese figlio d’arte la concorrenza non mancherebbe visto che piace a diverse big europee. Per l’eventuale assalto al nuovo regista sarà importante capire anche l’evoluzione di Fagioli, che Allegri potrebbe impiegare anche in cabina di regia come alternativa a Locatelli. Il canterano può giostrare su più ruoli come ammesso dallo stesso Allegri e la Juve di conseguenza cercherebbe dei giocatori con altre caratteristiche per riformare il centrocampo.