Tutti pazzi per Laurienté: il Sassuolo si gode il suo gioiello, ecco quanto vale oggi

Il Sassuolo, nell’ultimo turno, ha battuto la Juventus grazie ad una super prestazione di Laurienté; ecco quanto vale il classe 1998

Nell’ultima giornata di campionato, il Sassuolo ha battuto la Juventus quattro a due dando una risposta importante e fornendo una grande prestazione. Squadra aggressiva, brava negli uno contro uno, costante ricerca della verticalizzazione e abile nello sfruttare una sera, decisamente negativa, dei bianconeri.

Gli errori di Szczesny e Gatti, però, non devono sminuire quanto fatto da Berardi e compagni; tra i migliori del Sassuolo troviamo, senza ombra di dubbio, Laurienté. L’attaccante dei neroverdi è stato una vera e propria spina nel fianco per la difesa bianconera mettendo, soprattutto nel secondo tempo, in grande difficoltà la retroguardia di Allegri.

Veloce, abile nell’uno contro uno e sempre pronto ad attaccare alla spalle il suo diretto marcatore; la Juventus non è mai riuscita a trovare le giuste contromisure ad un giocatore protagonista di due dei quattro gol del Sassuolo.

Laurienté, infatti, provoca l’errore di Szczesny in occasione dell’uno a zero e da una sua conclusione nasce anche il momentaneo tre a due firmato da Pinamonti. Prestazione decisamente positiva per un giocatore che può portare diversi punti alla causa neroverde. Il Sassuolo è salito a quota sei in classifica e l’obiettivo principale sembra essere quello di raggiungere la salvezza il prima possibile; missione meno complicata grazie alle giocate del suo attaccante.

Laurienté, uomo chiave del Sassuolo: ecco quanto vale oggi

Un giocatore fondamentale per il club neroverde e, insieme a Berardi, punto di forza del Sassuolo; il classe 1998 è arrivato nel corso del calcio mercato estivo 2022 con i neroverdi che hanno versato dodici milioni (dieci più due di bonus) nelle casse del Lorient. Cifra importante ma che è stata ripagata dalle prestazioni dell’esterno offensivo capace di calarsi, immediatamente, all’interno del massimo campionato italiano.

Ad oggi un giocatore come Laurienté sembra avere una valutazione intorno ai venti milioni di euro; per il Sassuolo si tratta di un giocatore imprescindibile e, proprio per questo, appare molto complicato che i neroverdi possano privarsi a cuor leggero.

Bisogna, però, sottolineare come le prestazioni di questo giocatore non stanno passando inosservate; ecco perché, nel corso della prossima sessione estiva di mercato, è possibile che diverse squadre bussino alla porta del Sassuolo per l’esterno offensivo. Nel frattempo il club neroverde si gode un giocatore dalle qualità tecniche decisamente importanti e capace, nell’ultima giornata di Serie A, di mettere in seria difficoltà la difesa della Juventus.