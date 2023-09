Settanta milioni e via Chiesa: intreccio Juve con Joao Felix

Federico Chiesa è tornato sui livelli pre infortunio. Un nuovo exploit importante per l’attaccante della Juventus che intanto fa gola sul mercato

Ancora un gol per Federico Chiesa che anche contro il Sassuolo ha trovato la via della rete, ritrovando quella continuità che tanto gli era mancata negli anni scorsi. Gli infortuni sembrano ormai essere alle spalle e Massimiliano Allegri si sta godendo l’alto rendimento del nazionale azzurro, che ha anche modificato il proprio raggio d’azione giocando in attacco.

Una verve ritrovata per il numero 7 juventino che contribuisce anche a renderlo ulteriormente uomo mercato in vista delle prossime sessioni. Prima dell’infortunio Chiesa era già stato accostato a diversi club europei, e prossimamente c’è chi come l’Atletico Madrid potrebbe tornare alla carica a suon di milioni di euro.

Come evidenziato da ‘OkFichajes.com’ Chiesa è diventato uno degli obiettivi principali dei ‘Colchoneros’ in vista della prossima estate, con la dirigenza guidata da Andrea Berta che cerca da tempo l’arrivo dell’italiano.

Calciomercato Juventus, 70 milioni per Chiesa: l’Atletico Madrid e l’intreccio con Joao Felix

Ora le condizioni sembrano essere favorevoli affinché Chiesa approdi al Metropolitano, vista anche la situazione economica della Juventus. A differenza degli anni scorsi i bianconeri sarebbero disposti ad accettare di lasciarlo andare ma per una cifra non inferiore ai 70 milioni di euro.

Un importo abbordabile per l’Atletico qualora riuscisse a cedere definitivamente Joao Felix. Va però ricordato che Chiesa piace anche in Premier League a club come Chelsea e Liverpool, con i ‘Reds’ in particolare già accostati a più riprese.

Berta sarebbe ossessionato da diverse stagioni e ritiene che il calciatore ben si adatterebbe al gioco del Cholo Simeone. Ad ogni modo per ora se lo gode la Juventus che ne sta ritrovando la versione migliore, mentre la prossima estate potrebbe accendersi una maxi battaglia sull’esterno ex Fiorentina, che potrebbe portare in dote, in caso di addio, un introito importante per le casse del club bianconero.

Per ora in stagione Chiesa ha messo a referto 4 gol e un assist in 5 gare di Serie A.