Offerta lampo per Bremer: 40 milioni alla Juve

Anche il centrale brasiliano è stato travolto nella brutta sconfitta rimediata sabato contro il Sassuolo

E’ stata senza alcun dubbio la peggior gara da inizio stagione quella giocata dalla Juventus contro il Sassuolo al Mapei Stadium lo scorso sabato pomeriggio. Soprattutto in fase difensiva la formazione di Massimiliano Allegri ha fatto acqua da tutte le parti, dagli errori di Szczesny agli svarioni dei centrali.

Nel mirino ovviamente Gatti per l’incomprensibile autorete che ha chiuso definitivamente i conti e annientato una volta per tutte le speranze di rimonta dalle Juventus. Ma non solo, perché anche Danilo e Bremer non hanno mostrato la stessa sicurezza di altre occasioni. Insomma, se i bianconeri venivano indicati tra i principali candidati alla vittoria dello scudetto sino alla vigilia dell’ultima giornata, con la sconfitta di Reggio Emilia sono venute a mancare diverse certezze.

Una fragilità nei singoli che potrebbe portare la Juventus a fare delle valutazioni serie sul fronte delle uscite dinnanzi ad offerte allettanti. Questo potrebbe essere il caso di Gleison Bremer, entrato nel mirino di un top club in Premier League. Il centrale brasiliano, prelevato dai bianconeri nell’estate 2022 dal Torino per un investimento da oltre 40 milioni di euro, potrebbe essere sacrificato dal club davanti ad una proposta congrua al suo valore.

Calciomercato Juve, in arrivo 40 milioni per Bremer

Come riportato da ‘Fichajes.net’, il Tottenham avrebbe deciso di mettere sul piatto della Juventus ben 40 milioni per avere il cartellino di Bremer.

Il club londinese si è reso protagonista di un ottimo avvio in campionato e vorrebbe rinforzare la propria retroguardia già nel mercato di gennaio. Nonostante la possibile concorrenza che potrebbe generarsi intorno al nome del centrale brasiliano, la volontà del Tottenham di aggiudicarsi l’ex Torino è forte.

Per questa ragione, quanto prima, la Juve potrebbe ricevere una proposta ufficiale per il proprio leader difensivo. Ovviamente, prima di valutare positivamente un’eventuale offerta, ad Allegri dovrà comunque essere garantito un sostituto in mezzo alla difesa all’altezza delle abilità mostrate in più occasioni da Bremer nel corso dell’ultimo anno trascorso in maglia bianconera.