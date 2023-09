Leao fa scoppiare la bufera social: il ‘Like’ che provoca i tifosi dell’Inter

“Vogliono far vincere l’Inter”, scoppia il caso Leao per un like su X: si infiamma il derby Scudetto.

La stella portoghese Rafael Leao è stato scovato a mettere un like su Instagram ad un post contro l’Inter, che accusava di favoritismi arbitrali verso i nerazzurri nella gara di Serie A in casa dell’Empoli. Si infiamma già la lotta Scudetto tra le milanesi, in attesa del prossimo derby, previsto per aprile.

Nonostante sia passata più di una settimana dalla sfida tra Inter e Milan, non si è ancora esaurito il clima derby. Ad aumentare la tensione tra le due tifoserie ci ha pensato, sta volta, Rafael Leao con un like su X, ovvero Twitter, che lascia un retrogusto di amarezza. L’attaccante del Milan sembrerebbe non aver gradito alcune decisioni dell’arbitro Marinelli in occasione di Empoli-Inter dello scorso weekend.

Nello specifico, il post apprezzato dal portoghese, accusava la Lega Serie A di favorire i nerazzurri nella lotta Scudetto. L’account milanista che ha pubblicato la non troppo velata critica metteva a paragone il gol di Dimarco al Castellani, con una rete segnata, ma poi annullata, da Bennacer durante il derby in semifinale di Coppa Italia 2021-2022, vinta successivamente dall’Inter.

Nel post le due situazioni venivano considerate molto simili, se non addirittura uguali, ma con una lettura arbitrale opposta, che in entrambi i casi andava a favorire la squadra allenata da Simone Inzaghi. Quello che viene messo in esame è la visibilità del portiere, considerata ostruita da un calciatore in off side durante il derby di Coppa Italia, ma non durante la sfida di Serie A.

Milan, Leao nell’occhio del ciclone: pesano i 5 gol del derby

L’atteggiamento di Leao dentro e fuori dal campo lo porta spesso nell’occhio del ciclone. Già lo scorso anno, prima dei quarti di Champions, era scoppiata una bufera social contro il portoghese. L’attaccante aveva infatti messo like ad un post di un giornalista vicino all’ambiente Bayern Monaco che lo accostava ai bavaresi.

Per il Milan l’ultimo derby di campionato è stato un boccone amaro da mandar giù forse anche troppo. I 5 gol subiti dai rossoneri hanno portato un enorme quantità di insulti a tutta la squadra, Leao compreso. In più l’errore a San Siro in Champions League contro il Newcastle ha solo aumentato le critiche verso il portoghese, spente poi con la rete segnata al Verona.

Non sembra però ancora digerita la sconfitta nel derby per Rafael Leao che con questo like anti-nerazzzurro ritorna nuovamente nell’occhio del ciclone. Non è la prima volta che una mossa social fa infuriare i tifosi del Milan, ma si spera che sia l’ultima. Le doti del calciatore non sono mai state in discussione, ma l’atteggiamento dentro e fuori dal campo lascia intravedere un po’ di immaturità che non viene molto apprezzata.

Simone Giri