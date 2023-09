Krunic out, Pioli ha due soluzioni: per Adli è il momento della verità

Per il giocatore francese è il momento di capire se può davvero giocarsi le sue carte in questo Milan

La tegola era nell’aria. La smorfia di dolore prima di lasciare il campo e le parole di Stefano Pioli lasciavano davvero pochi dubbi: per Rade Krunic, che oggi si è sottoposto agli esami strumentali del caso, lo stop, per la lesione al bicipite femorale destro, sarà di almeno un mese.

Il bosniaco così si rivedrà dopo la sosta saltando i match contro Cagliari, Lazio, Borussia Dortmund e Genoa. Una bruttissima tegola per Pioli, che fin qui non aveva mai rinunciato al suo playmaker. Krunic non ha mai riposato un secondo restando sempre in campo, fino all’infortunio contro il Verona.

Pioli ha svelato che lo stava per sostituire proprio prima dello stop, ma la palla non usciva… c’è dunque anche un pizzico di sfortuna dietro all’infortunio di Rade Krunic. Il bosniaco raggiunge così in infermeria Ismael Bennacer e il tecnico del Diavolo, così, non potrà contare su i due registi in rosa.

Milan, occasione per Adli: i tifosi ci sperano

Sembrano aprirsi definitivamente così le porte per Yacine Adli. L’ex Bordeaux fino a questo momento è uno dei pochi calciatori in rosa che non è mai sceso in campo.

Inevitabilmente, adesso, avrà la sua occasione. Pioli lo vede come playmaker e in linea generale, dunque, sarebbe il sostituto naturale di Krunic. Anche Adli spera di avere finalmente la propria occasione: ‘pazientare’, scrive il giocatore sul proprio profilo Instagram, come a sottolineare che il tempo dell’esordio stagionale si sta avvicinando. Ci sperano anche i compagni: Adli ha legato tantissimo nello spogliatoio e Ismael Bennacer fa il tifo per lui. L’algerino ha postato una foto dell’ex Bordeaux con due cuori, rosso e nero, come a sottolineare che è davvero arrivato il suo momento.

Domani Pioli deciderà cosa fare, ma fino a questo momento il favorito a prendere il posto di Krunic, a Cagliari, è Reijnders. Il mister è intenzionato a tornare al 4-3-3 con Loftus-Cheek e uno tra Pobega e Musah a completare il reparto. Nella difesa torna Theo Hernandez, con Florenzi sulla destra. In avanti, invece, potrebbero riposare sia Giroud che Leao, con Chukwueze, Pulisic e Okafor a formare il tridente.

C’è attesa per capire, dunque, quali saranno le scelte di Pioli. Le aspetta anche Adli, che non vede l’ora di avere la propria occasione per dimostrare di essere da Milan. Se il mister, nemmeno di fronte a questa emergenza, gli darà spazio, il messaggio nei confronti dell’ex Bordeaux sarebbe più che chiaro.