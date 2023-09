Caos e annuncio improvviso: “Bisogna fermare il campionato”

È scoppiato il caos nel weekend, l’annuncio improvviso: “Bisogna fermare il campionato”. Che cosa sta succedendo

È successo di tutto nel big match andato in scena nel weekend. La gara, dopo una prima sospensione, è stata definitivamente sospesa a causa del caos scoppiato sugli spalti.

La partita in questione è Ajax-Feyenoord, big match dell’Eredivisie, sospeso sul risultato di 0-3 per la squadra ospite. Intorno al 44′ del primo tempo la gara è stata momentaneamente sospesa a causa del lancio di fuochi d’artificio e fumogeni in campo da parte dei tifosi di casa dell’Ajax.

Momenti di follia nel pomeriggio di Amsterdam, anche con diversi episodi di violenza che hanno portato la terna arbitrale a sospendere definitivamente il match. Sul caos di ieri si è espresso duramente Marko van Basten, leggenda del calcio olandese.

Ajax-Feyenoord, van Basten duro: “Bisogna fermare il calcio in Olanda”

L’ex Milan non usa troppo giri di parole ed indica una sola soluzione per fermare la violenza in Olanda: fermare il calcio.

“Bisogna fermare il calcio in Olanda! Non si possono più vedere questi episodi. Bisogna farlo, basta con il calcio professionistico in Olanda, non si possono vedere cose così”, ha annunciato van Basten a ‘Ziggo Sport’. Si attendono ora i provvedimenti della Federazione olandese.