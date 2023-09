Fumogeni in campo e gara sospesa: è successo di tutto

Big match di cartello in Eredivisie oggi pomeriggio. Ajax-Feyenoord catalizza l’attenzione in Olanda e non solo per il risultato che sta maturando

Alle 14.30 è iniziato il big match di cartello della sesta giornata di Eredivisie. A dispetto delle posizioni di classifica ben differenti Ajax e Feyenoord sono due delle grandi storiche del calcio olandese, e alla Johann Cruyff Arena stanno dando vita ad una gara a senso unico, che purtroppo ha fatto anche registrare un problema sul finale di primo tempo.

La prima frazione è stato un autentico dominio degli ospiti avanti di ben tre reti con le marcature di Gimenez (doppietta) e Paixao, che sembrano aver già indirizzato la compagine di Amsterdam verso la seconda sconfitta in campionato.

La situazione si è fatta ancora più delicata verso il tramonto del primo tempo, quando intorno al 44′ la gara è stata momentaneamente sospesa a causa del lancio di fuochi d’artificio e fumogeni in campo da parte dei tifosi presenti allo stadio. Diversi in tal senso i filmati circolati sul web che evidenziano i momenti di follia del pomeriggio di Ajax-Feyenoord. Dopo una sospensione di oltre 10 minuti, ed altrettanti di recupero è stato portato a termine il primo tempo sullo 0-3.