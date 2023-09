Bocciatura immediata e spogliatoio furioso: l’Inter può sorridere

Dopo poche settimane e tantissimi errori il club avrebbe preso una decisione drastica: l’erede top è già stato scelto

La stagione dell’Inter è partita alla grande, con cinque vittorie in campionato nelle prime cinque giornate più il pareggio in casa della Real Sociedad in Champions. Che, per come si era messa la partita e per la brutta prestazione, è stato preziosissimo. I nerazzurri nel mercato estivo hanno senza dubbio completato la rosa, che ora ha a disposizione alternative in tutti i reparti e i ruoli. L’infortunio di Arnautovic è stata una brutta tegola, ora manca qualcosa lì in attacco ma Marotta ha ufficializzato l’intenzione di non attingere agli svincolati.

Inzaghi dovrà trovare delle soluzioni con quello che ha in casa, ad esempio lo spostamento di Mkhitaryan o Klaassen, per non escludere Frattesi. Fino ad ora, però, il mercato nerazzurro sta dando parecchi frutti, da Thuram allo stesso Frattesi, passando per Pavard e Sommer. Il portiere svizzero è stato protagonista in queste prime giornate, soprattutto con i miracoli in Champions che hanno permesso all’Inter di portare a casa almeno un punto. In ogni caso l’ex Bayern ha già fatto dimenticare Onana, soprattutto vedendo quanto il camerunense sta combinando col Manchester United. Dopo la vittoria col Burnley ten Hag ha parlato bene di lui, ma il suo inizio è stato terribile. Una papera dietro l’altra, l’ultima clamorosa contro il Bayern Monaco. E l’Inter si sfrega le mani ancora di più visti gli oltre 50 milioni incassati dopo averlo prezo a zero, con altri 5 di bonus che potrebbero arrivare.

Onana già bocciato dallo United: pronto l’ennesimo sostituto

Al contrario, per gli stessi motivi le critiche in casa United sono tantissime. E in Spagna arrivano già le prime indiscrezioni sui Red Devils che si guardano in giro, non contenti dell’ennesimo maxi-investimento che non si sta dimostrando all’altezza. Il nome che sarebbe finito nel mirino è quello di Jan Oblak, che senza ombra di dubbio è da anni uno dei portieri migliori al mondo.

Di recente lo sloveno ha rinnovato il contratto con l’Atletico Madrid, in cui però sono presenti anche alcune clausole. Lo United lo sogna da un po’, a gennaio – come si legge su ‘fichajes.net’ – potrebbe sferrare un’offensiva anche i madrileni preferirebbero di gran lunga riparlarne la prossima estate. Oblak aprirebbe al trasferimento in Premier, anche se l’Atletico chiederebbe non meno di 50 milioni per lasciarlo andare. Sarebbe un’altra spesa importante per il portiere a un solo anno di distanza, ma per uno che da almeno sei-sette anni è nella top 5 dei migliori al mondo forse ne vale la pena. Da valutare anche la reazione dello spogliatoio: come hanno riportato i media britannini i calciatori sono rimasti delusissimi e molto arrabbiati per il trattamento riservato a De Gea dopo 12 anni. Lo spagnolo era uno dei veterani e leader dello United, Onana non è ancora riuscito a inserirsi al meglio anche per questo motivo.