Balotelli sbarca su TvPlay, ecco il suo programma ‘Vox to box’

Al via il programma ‘Vox to box’ su TvPlay: grande protagonista Mario Balotelli, al fianco di tanti ospiti

Novità in vista su TvPlay: la web tv è pronta a lanciare un nuovo programma a tema calcistico dove il grande protagonista sarà Mario Balotelli.

L’attaccante classe 1990, tornato recentemente all’Adana Demirspor in Turchia, sarà ospite fisso nel programma ‘Vox to box’, che andrà in onda live su Twitch, piattaforma su cui TvPlay è ormai di casa e che si occuperà di commentare le partite della Serie A e della Champions League.

Balotelli rappresenta la novità più attesa del programma. Al momento questo sarà il primo e finora unico programma con la presenza fissa di Super Mario, chiamato a commentare, dal suo punto di vista privilegiato di calciatore professionista, le partite di Serie A e di Champions League. Un ospite di primissimo piano, pronto a portare gli spettatori all’interno del rettangolo di gioco.

‘Vox to box’ con Mario Balotelli: ospiti e date del programma

Il debutto del programma sarà questa sera. Al fianco di Balotelli ci saranno Damiano Coccia, per tutti “Er Faina”, influencer ed opinionista noto anche agli appassionati di calcio. Con loro anche Emiliano Viviano, attuale portiere dell’Ascoli, il creator digitale Andrea Pirrera, per tutti ‘En3rix’ e Enock Barwuah, fratello minore di Balotelli.

Il programma andrà in onda due volte a settimana. L’appuntamento fisso è quello della domenica alle 23 mentre in settimana la trasmissione potrebbe andare in onda tanto di lunedì tanto di giovedì. Il debutto è previsto per questa sera e la prima puntata si preannuncia scoppiettante, visto che alle porte c’è subito una nuova giornata di Serie A. Si parlerà dell’ultimo turno: dello stop della Juventus contro il Sassuolo, di un Inter che appare infermabile, delle difficoltà di Napoli, Lazio e Roma. Però inevitabile sarà un focus su quella che sarà la prossima giornata. Non resta che fare altro che collegarsi su Twitch e sintonizzarsi su TvPlay. Balotelli e i suoi compagni di avventura promettono già tanti contenuti e tanti momenti da ricordare.