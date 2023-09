Quanti problemi per Pochettino: il Chelsea cade contro l’Aston Villa. Sul futuro del tecnico…

La situazione a Stamford Bridge non va bene. Il Chelsea, nonostante i grossi investimenti, non riesce a ingranare. Quest’oggi ha perso 1-0 con l’Aston Villa, tra gli altri di Zaniolo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Telegraph’, i problemi per l’allenatore dei blues Mauricio Pochettino continuano a crescere. Il Chelsea ha speso più di un miliardo di sterline nelle ultime sessioni di mercato, ma naviga nella seconda metà della classifica.

Una sola vittoria in Premier League in questa stagione, e in generale due sole vittorie da quando Graham Potter è stato licenziato. Spiega il quotidiano inglese, il Chelsea non ha battuto nessuna big della Premier da un lontano un successo per 2-0 sul Tottenham nel gennaio 2022.

Una situazione deleteria per Mauricio Pochettino che non riesce a trovare la quadra giusta per poter gestire e guidare una rosa costata davvero tantissimo. Secondo il ‘Telegraph’, la posizione del tecnico argentino è quindi da tenere d’occhio. Al momento non ci sono movimenti, ma i problemi per Pochettino crescono e lui non pare trovare soluzioni.