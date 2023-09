Infortunio in extremis per l’attaccante: niente Empoli-Inter

Infortunio dell’ultima ora prima di Empoli-Inter per l’attaccante, che è costretto a dare forfait: non starà nemmeno in panchina

A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra Empoli e Inter è arrivata la notizia dell’infortunio di Ciccio Caputo: l’attaccante non riuscirà nemmeno ad essere in panchina a disposizione di Aurelio Andreazzoli.

Al suo posto in attacco ci sarà Shpendi. Si spiega così la scelta del nuovo tecnico dell’Empoli, con Simone Inzaghi che avrà un pensiero in meno per i propri difensori.