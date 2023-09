Il Chelsea rompe gli indugi: duecento milioni per il bomber della A

Duecento milioni di euro per strappare il bomber della Serie A: il club inglese rompe gli indugi

La Premier League ruba il bomber alla Serie A. È il Chelsea di Mauricio Pochettino ad aver deciso di fare sul serio per l’attaccante. Il manager argentino è preoccupato per il reparto offensivo dei Blues, vuole un grande numero 9 e ha puntato gli occhi sul campionato italiano.

Per prendersi il bomber la società inglese non è intenzionata a badare a spese: duecento milioni di euro potrebbero partire da Londra, destinazione Italia. Napoli precisamente, dove Victor Osimhen continua ad essere l’oggetto dei desideri di diversi club. In estate l’Arabia Saudita lo ha tentato, poi la decisione è stata quella di restare in azzurro.

Fino a quando non è dato sapere visto che il rinnovo di contratto, sul quale serpeggiava un certo ottimismo, al momento non è ancora arrivato. Ma anche la firma non sarebbe certezza di una lunga permanenza all’ombra del Vesuvio, visto che nell’eventuale nuovo contratto sarebbe presente anche una clausola per la sua cessione.

Calciomercato Napoli, duecento milioni dal Chelsea per Osimhen

Stando a quanto riporta ‘GiveMeSport’, Mauricio Pochettino avrebbe messo proprio Osimhen in cima alla lista degli obiettivi per l’attacco del Chelsea.

Per strappare il nigeriano agli azzurri i Blues sarebbero pronti a sborsare ben 200 milioni di euro, una cifra che il patron dei partenopei Aurelio De Laurentiis potrebbe prendere in considerazione. In caso non dovesse andare in porto l’affare Osimhen, sono due le alternative per il club londinese: Ivan Toney del Brentford e Ollie Watkins dell’Aston Villa.

Futuro quindi tutto ancora da scrivere per Osimhen che intanto questo pomeriggio è chiamato a trascinare la squadra contro il Bologna. Il Napoli è reduce dalla sofferta vittoria in Champions contro il Braga e in campionato ha collezionato un solo punto nelle ultime due giornate. Per Garcia è l’ora del salto di qualità, anche se gli azzurri saranno in piena emergenza in difesa con le assenze di Rrahmani e Juan Jesus, la coppia di centrali titolare finora.