Ha stregato sul serio la Juventus: offerta lampo da 30 milioni

La Juventus vuole regalarsi un colpo importante in vista del mercato di gennaio: 30 milioni di euro sul piatto

La volontà di salvaguardare stringenti logiche di bilancio. Il sogno di puntellare una mediana che anche contro il Sassuolo ha messo in evidenza tutti i suoi limiti. Il desiderio di esaudire le richieste di Allegri; la consapevolezza di dover fare di necessità virtù.

Sono tante le considerazioni che si impongono in casa Juventus in vista delle mosse per il mercato invernale di calciomercato, lontano solo sulla carta. A maggior ragione dopo il clamoroso flop del ‘Mapei Stadium’, dove Chiesa e compagni hanno rimediato la prima sconfitta in campionato che ha tarpato le ali al cammino dei bianconeri. Come già accennato, oltre agli errori individuali di Szczesny e Gatti, ha deluso e non poco l’atteggiamento del centrocampo. Poco incisivo, lento, compassato e mai incisivo, la mediana di Allegri è stata sempre costretta a rincorrere senza riuscire né a fare filtro né a proporsi in zona gol. Necessità che invece si sposano molto bene con le caratteristiche di Khephren Thuram, non a caso da tempo finito nel mirino dell’area mercato bianconera.

Dalla Francia | La Juventus ha scelto Thuram: offerta da 30 milioni di euro

Il centrocampista del Nizza, autore di una stagione esaltante con i rossoneri di Francia, ha calamitato l’interesse di diversi club della Premier, pronti a darsi battaglia per il suo acquisto. Non è un caso che la compagine transalpina, per privarsi del suo gioiello, parta da una valutazione non inferiore ai 40/45 milioni di euro.

Secondo quanto riferito da But!, per provare a battere la concorrenza e stringere i tempi per l’acquisto di Thuram, la Juventus sarebbe intenzionata a mettere sul piatto un’offerta iniziale da 30 milioni di euro. Proposta che difficilmente contribuirà alla definizione dell’affare ma che, se confermata, sarebbe una manifestazione tangibile della concreta volontà da parte della Juventus di portare a Torino Khéphren Thuram. Quello del francese del Nizza, però, non è l’unico profilo monitorato dalla ‘Vecchia Signora’, che in tempi e in modi diversi ha effettuato dei sondaggi esplorativi anche per Diarra dello Strasburgo. Staremo a vedere cosa succederà.