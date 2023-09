Esonero improvviso e chiamata a Mourinho: “Soluzione immediata”

Jose Mourinho continua a godere di grande considerazione in tutto il mondo: lo Special One è visto come l’unico salvatore

In Italia ci sono già diverse big che stanno deludendo, ma come è normale che sia pure negli altri campionati le bufere attorno ai top club non mancano. In Serie A la Lazio è ovviamente la squadra che in questo momento sta facendo più discutere, con appena 4 punti in 5 partite e una sola lunghezza di vantaggio sulla terzultima. Anche la partenza della Roma non è stata buona, così come quella del Napoli soprattutto considerando il titolo di campione d’Italia sul petto. E la Juventus non ha fatto male nei risultati, ma non è stata neanche indimenticabile in particolare dopo il tonfo in casa del Sassuolo.

In Premier League invece il solito Chelsea che nonostante il cambio di allenatore e l’ennesimo mercato faraonico sta facendo una fatica immane. I Blues hanno conquistato appena 5 punti in 6 partite e oggi hanno perso a Stamford Bridge contro l’Aston Villa per 1-0. Pochettino è ovviamente nell’occhio del ciclone: “Dobbiamo metterci in testa che questo è un progetto”. Ma intanto i londinesi sono fuori dalle coppe europee e la partenza di questa stagione sembra portare a un altro campionato di basso livello. I tifosi del Chelsea non ne possono più e sui social hanno manifestato tutto il loro malumore, chiedendo sostanzialmente un solo nome: Jose Mourinho.

Tra i citati c’è anche Antonio Conte, ma è l’allenatore della Roma quello più invocato: “Riportate uno dei due al Chelsea, daranno carattere a questi giocatori. Se non cambiamo rischiamo di retrocedere”, “Solo Mourinho può salvare il Chelsea”. E ancora “Mourinho per piacere salva il Chelsea dalla distruzione”, “Quote sul ritorno di Mourinho al Chelsea prima di gennaio?”

I tifosi del Chelsea sbottano: “Riprendete Mourinho o è la fine”

I sostenitori del Chelsea intravedono un’altra stagione anonima, nonostante un mercato sulla carta di nuovo di nomi importanti e spese folli al netto di determinate cessioni. Ma a quanto pare, anche con Pochettino la questione non è cambiata: “Il Chelsea ha disperatamente bisogno di Mourinho, un attaccante che faccia esplodere la porta, un nuovo modulo, un nuovo staff medico e un nuovo proprietario”. Ce n’è un po’ per tutti, insomma.

Anche qualche appassionato spagnolo è allineato al pensiero degli inglesi: “Se la società non è composta da totali incompetenti allora devono mettere sotto contratto Mourinho per la prossima stagione e affidargli il mercato”. I commenti sullo Special One sono tantissimi: “L’unico modo per ‘aggiustare’ il Chelsea è riportare Mourinho o Conte. Poi c’è bisogno che la società smetta di prendere ragazzini e invece cominci ad acquistare giocatori di livello mondiale”, “Riprendere Mourinho è l’unico modo per riportare il Chelsea in alto”.

Bring Jose Mourinho or Conte back to #Chelsea , They will make character for these players We’re going to play at down League on championship if you don’t make a change @todd_boehly pic.twitter.com/FQ4RW2OvLr — R (@RashedMutlaq_89) September 24, 2023

Only mourinho can save chelsea. — Dice⭐️⭐️ 🇨🇦🇳🇬 (@dicey_armaney) September 24, 2023

Mourinho please save Chelsea from destruction — Charm (@CfcCharm) September 24, 2023

Odds on Chelsea bringing back Mourinho before January? — Edmonton Harvey Specter (@oddy4real) September 24, 2023

Things that desperately Chelsea needs -Jose Mourinho

-A Striker who can bang goals

-Brand new system

-New Medical team (these injuries are getting out of hand)

-A new owner — CFCWheat12 (@wheat12CFC) September 24, 2023

Si los del Chelsea no son muy incompetentes del todo, que lo dudo, deberían contratar a Mourinho la próxima temporada y cederle el control de los fichajes. — Sergiosportes (@Sergiosportes) September 24, 2023

The only way to fix Chelsea is bringing Mourinho or Conte back to Chelsea. We need the dawgs back at Chelsea Also Todd Boehly to stop signing kids and actually start buying the world class players. — 𝓔𝓕8 🇦🇷 (@CFCLamps_) September 24, 2023

Am told Chelsea are serious about Mourinho more than ever 😎.The Return , pic.twitter.com/mMwLsLD2MQ — Mourinista, (@MourinhoNews77) September 24, 2023