Serie A, la cronaca di Empoli-Inter 0-1

Lunch match della quinta giornata di Serie A, Empoli-Inter verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Reduce dal mezzo passo falso in Champions League contro la Real Sociedad, l’Inter scende in campo alle 12.30 per provare a rimanere a punteggio pieno in campionato. Dopo il roboante successo per 5-1 nel derby contro il Milan, i nerazzurri fanno visita all’Empoli, reduce dalla sconfitta per 7-0 a Roma.

Una batosta pesante che ha portato al cambio d’allenatore, con il ritorno sulla panchina toscana di Aurelio Andreazzoli. L’ex Genoa e Roma spera di bagnare con un risultato positivo il suo nuovo esordio al Castellani, ma di fronte avrà una vera e propria corazzata. Rispetto alla sfida di San Sebastian, Simone Inzaghi ha ritrovato Hakan Calhanoglu in gruppo, ma ha sciolto solo all’ultimo momento i dubbi sul suo impiego. Calciomercato.it seguirà la sfida di oggi in tempo reale.

Empoli-Inter, le formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In programma domenica 24 settembre alle 12.30, Empoli-Inter verrà trasmessa in contemporanea su DAZN e Sky. Ecco le probabili formazioni della sfida dello stadio Castellani:

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Luperto, Ismajili, Pezzella; Marin, Ranocchia, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Shpendi. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A

Inter* 15, Milan* 12, Lecce* 11, Juventus* 10, Frosinone* 8, Napoli, Torino, Fiorentina ed Hellas Verona* 7, Atalanta, Sassuolo* 6, Bologna e Monza* 5, Roma, Lazio* e Genoa* 4, Udinese e Salernitana* 3, Cagliari 2, Empoli* 0

Una partita in più *