Bologna-Napoli, infortunio muscolare e cambio dopo 5 minuti

Bologna-Napoli, subito stop per un protagonista della gara: out dopo neanche cinque minuti di gioco

E’ durata soltanto poco più di cinque minuti la partita di Stefan Posch. Il difensore austriaco, uno dei gioielli di casa Bologna, è stato costretto a dire addio al match contro il Napoli a causa di un problema muscolare.

Una brutta notizia per Thiago Motta che è stato costretto a sostituire il suo difensore-goleador: al nono minuto di gioco della sfida del Dall’Ara è entrato in campo Lorenzo De Silvestri al suo posto. Un cambio tardivo però, visto che il Bologna ha giocato qualche minuto in dieci uomini dopo l’infortunio, ma il Napoli non è riuscito ad approfittare della (seppur breve) superiorità numerica.

Dopo un contrasto a centrocampo, Posch si è accasciato a terra e si è toccato dietro la coscia. Un problema muscolare quindi, la cui entità dovrà essere valutata dallo staff medico dei felsinei. La speranza per i rossoblù è che non sia nulla di grave e che il calciatore austriaco si sia fermato in tempo.