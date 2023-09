Serata horror per l’ex obiettivo dell’Inter: doppio errore dal dischetto

Una serata veramente da incubo per l’ex obiettivo di mercato dell’Inter che difficilmente si potrà dimenticare di una partita del genere

In Ligue One si sta vivendo, fino a questo momento, una stagione diversa dal solito; il PSG, infatti, fatica a prendere il largo aprendo la possibilità a diverse squadre. Tra queste troviamo Monaco e Nizza che si sfidavano nell’anticipo della sesta giornata; una partita importante perché metteva di fronte le prime due squadre della classifica.

Il match era anche l’occasione per vedere all’opera l’ex obiettivo di mercato dell’Inter; Folarin Balogun, infatti, è stato (nel corso dell’ultima sessione estiva di calcio mercato) accostato al club nerazzurro, in quel momento, alla ricerca di un centravanti dopo quanto successo con Lukaku.

Alla fine l’affare non è andato in porta con Balogun trasferitosi al Monaco per una cifra intorno ai quaranta milioni di euro. Cifra decisamente importante nei confronti di un giocatore che ha ventidue anni e può ancora crescere. La serata del centravanti, contro il Nizza, è di quelle da dimenticare il prima possibile; diciamo che, dopo una partita del genere, non possiamo parlare di rimpianto di mercato del club nerazzurro.

Balogun, doppio errore dal dischetto: il Monaco perde il primo posto

Come abbiamo detto, la partita tra Monaco e Nizza metteva di fronte le prime due in classifica della Ligue One; i padroni di casa hanno avuto due occasioni per andare in vantaggio con due calci di rigore. Dal dischetto si è presentato, in entrambe le circostanze, Balogun ma il centravanti non è riuscito a superare il portiere avversario.

Un doppio errore pesante costato la vittoria al Monaco; nel finale, infatti, è arrivata la beffa con il Nizza che ha conquistato i tre punti portandosi al primo posto della classifica. Serata completamente da dimenticare per il centravanti chiamato a reagire dopo novanta minuti per nulla semplici.