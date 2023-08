Sfumato Balogun, Inter al bivio: Marotta al gioco delle coppie

Doppia opzione per Beppe Marotta e Piero Ausilio: l’Inter deve scegliere su quale attaccante puntare e si sbloccherebbe una nuova trattativa.

L’Inter vira su altre piste. Folarin Balogun difficilmente si accaserà al club nerazzurro visti i costi dell’operazione considerati troppo elevati dalla società italiana. Le richieste dell’Arsenal superiori ai 40 milioni di euro non corrispondo alle necessità di Marotta, che ora ha in mente un doppio piano.

L’Inter deve intervenire sul mercato e non solo per sistemare il reparto offensivo. Anche i sediolini di San Siro sanno che i nerazzurri sono alla ricerca di un centravanti che si affianchi a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. I profili valutati in questo momento sono ben due, ed entrambi le opzioni aprirebbero scenari diversi per il calciomercato nerazzurro.

Infatti, la dirigenza dovrà regalare anche un nuovo difensore a Simone Inzaghi: serve un doppio colpo mirato. Ecco a quale gioco delle coppie sta giocando Beppe Marotta.

Calciomercato Inter, non solo Arnautovic: così Marotta tenta il doppio colpo

Nonostante il muro alzato dal Bologna, l’Inter vorrebbe riportare a Milano Marko Arnautovic dopo 13 anni. L’austriaco non sarebbe affatto dispiaciuto di lasciare il club rossoblu per ritornare a giocare in palcoscenici importanti come la Champions League. Con una cifra vicina ai 7-8 milioni si può concludere la trattativa, ma Marotta e Ausilio provano a far calare il prezzo in modo da investire un importante gruzzoletto per un nuovo difensore.

Infatti, l’affare Arnautovic potrebbe sbloccare parallelamente la trattativa per Tomyasu. Secondo la Gazzetta dello Sport, per il giapponese dell’Arsenal servirà un’offerta maggiore di 10 milioni di euro.

Ma come detto, Marotta sta valutando anche un’opzione B. Un’alternativa che sicuramente non permetterà all’Inter di acquistare un difensore come Tomyasu perché più costosa. Si tratta di Taremi, l’attaccante iraniano (valutato 30 milioni dal Porto) per cui la Beneamata è disposta ad arrivare attorno ai 23 milioni di euro. Raggiungendo queste cifre, il club punterà su un difensore da acquistare con la formula del prestito.

Dunque, il difensore dipenderà dal nuovo bomber. La pista più calda e raggiungibile per mere questioni economiche è quella che porta ad Arnautovic. Nel frattempo, Thiago Motta ha annunciato che il suo centravanti giocherà regolarmente in Coppa Italia: oggi la sfida con il Cesena darà nuove importanti indicazioni in tal senso.