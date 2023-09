Milan-Verona, problemi per Krunic: ecco cosa è successo

Stefano Pioli rischia di perdere uno dei suoi giocatori più importanti. Il bosniaco ha lasciato il terreno di gioco zoppicando

Non c’è pace per il Milan. Stefano Pioli rischia di perdere un altro calciatore per infortunio, uno dei più importanti.

Rade Krunic, che anche stasera è partito titolare, ha lasciato il campo al 65′: prima della sostituzione si è gettato per terra e rivolgendosi alla panchina ha mimato con le mani il gesto di chi ha subito un problema muscolare. Le sue condizioni verranno chiaramente valutate al termine della gara, ma il bosniaco dopo il cambio si è recato negli spogliatoi zoppicando vistosamente.

Pioli ha così mandato in campo Ruben Loftus-Cheek, arretrando Tiijani Reijnders. Sarà così l’olandese, in questo finale di gara, ad avere compiti di regia.

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 – Non arrivano buone notizie per Krunic. E’ infatti confermato il problema muscolare al flessore della coscia destra per il centrocampista, che verrà valutato con un esame strumentale che verrà effettuato nella giornata di lunedì.