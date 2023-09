Ha già avvisato il club: la Juventus lo prende a gennaio

La Juventus potrebbe piazzare un importante colpo di mercato in inverno: il calciatore ha già avvisato il proprio club

La disfatta di Reggio Emilia per la Juventus è da cancellare subito. Allegri nel post gara ha parlato di un atteggiamento della squadra che non gli è piaciuto, anche perché già in settimana c’erano stati degli avvertimenti su un calo di attenzione da parte dei calciatori bianconeri.

Calciatore ai quali evidentemente manca ancora un vero e proprio leader, qualcuno in grado di alzare il livello di guardia quando si ha la sensazione di un calo di concentrazione e trascinare dietro di sé tutta la squadra. Ecco allora che, considerato anche il caso Pogba e la possibile lunga squalifica del francese, Giuntoli potrebbe pensare di intervenire per inserire un calciatore di esperienza, magari a basso costo, nel mercato invernale.

Da questo punto di vista da tempo si parla di un calciatore che è fuori dai piani del proprio club: Thomas Partey. Il centrocampista ghanese è finito indietro nelle gerarchie di Arteta e non è più un elemento indispensabile dell’Arsenal. Ecco perché, stando a quanto riferisce ‘diariogol’, avrebbe già parlato con la propria società e chiesto la cessione.

Calciomercato Juventus, Thomas Partey vuole lasciare l’Arsenal

Il centrocampista avrebbe quindi deciso di lasciare l’Arsenal e questa per la Juventus è un’ottima notizia. Un po’ meno ciò che scrive sempre il portale spagnolo: il forte interesse dell’Atletico Madrid.

Stando a quanto riportato, infatti, Simeone rivorrebbe Partey in squadra già dal mese di gennaio e la società si starebbe muovendo per provare a strappare il sì dell’Arsenal alla formula del prestito. La stessa che potrebbe facilitare il compito della Juventus che farebbe fatica a gennaio a sborsare una cifra importante per acquistare un calciatore over 30.

A favore degli spagnoli c’è però l’esperienza già avuta da Partey con l’Atletico che potrebbe spingere il calciatore a preferire i Colchoneros non avendo bisogno di nessun periodo di adattamento. Tutto da decidere comunque: Partey è pronto a lasciare l’Arsenal, Atletico Madrid e Juventus vogliono approfittarne.