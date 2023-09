Serie A, Sassuolo-Juventus 4-2: la cronaca del match

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra il Sassuolo di Dionisi e la Juventus di Allegri in tempo reale

La Juventus è di scena sul campo del Sassuolo a Reggio Emilia nel secondo anticipo del sabato valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che hanno obiettivi opposti che sarà diretta dall’arbitro Colombo della sezione di Como.

Da una parte i bianconeri di Massimiliano Allegri, che vengono dalla vittoria convincente per 3-1 contro la Lazio, vanno a caccia del terzo successo di fila per portarsi almeno per una notte da soli in testa alla classifica scavalcando l’Inter impegnata domani contro l’Empoli. Dall’altra i neroverdi di Alessio Dionisi, reduci invece dalla brutta sconfitta per 4-2 contro il Frosinone dopo essere stati avanti di due reti, sognano il colpaccio per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita sarà visibile in diretta in tv e in streaming su smartphone e tablet soltanto sulla app di Dazn. La scorsa stagione gli emiliani si imposero con il punteggio di 1-0 grazie al gol di Defrel. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra Sassuolo e Juve live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Sassuolo-Juventus

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Lauriente; Pinamonti. All. Dionisi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A:

Inter punti 12; Lecce* 11; Juventus 10; Milan 9; Frosinone* 8; Napoli, Torino, Verona e Fiorentina 7; Atalanta 6; Bologna 5; Monza, Roma, Lazio, Udinese, Sassuolo, Genoa* e Salernitana* 3; Cagliari 2; Empoli 0.

*una partita in più