Berardi e la Juventus, il botta e risposta negli spogliatoi

Occhi puntati su Domenico Berardi in Sassuolo-Juventus, continua la telenovela di mercato sull’attaccante: arriva il botta e risposta

Non una partita banale, quella tra Sassuolo e la Juventus. Sfide sempre particolari nel corso degli anni e con un minimo comune denominatore a fare spesso da contorno.

Ovviamente, tra i protagonisti più attesi, Domenico Berardi, a più riprese entrato nei discorsi di mercato tra le due squadre. E che in estate sembrava a un certo punto davvero vicino, stavolta, ad andare a Torino a vestire la maglia bianconera. Il Sassuolo lo ha però tolto dal mercato quando la Juventus non ha rispettato la ‘deadline’ indicata dai neroverdi. Il tema resta però piuttosto caldo, se ne è parlato molto in questi giorni e si continuerà, verosimilmente, a farlo.

Carnevali e Giuntoli, confronto a distanza su Berardi

Domande obbligate, nel prepartita, a Giovanni Carnevali e Cristiano Giuntoli, sugli opposti schieramenti, a ‘DAZN’, poco prima del via del match. Con dichiarazioni non banali.

Entrambi non chiudono, di fatto, alla riapertura del discorso a gennaio. Inizia Carnevali che spiega: “E’ una partita particolare per tutti noi e sicuramente lo sarà anche per Berardi, che avrà forse motivazione per fare qualcosa in più. Se ne parlerò con Giuntoli? Spero di no, visto che ne abbiamo già parlato a suo tempo…Il calciomercato per ora dobbiamo dimenticarcelo tutti, pensiamo al campo“. Poco dopo, è la volta del suo omologo bianconero, che dichiara: “Carnevali è un amico, noi pensiamo ai nostri giocatori che sono tanti e bravi e andiamo per la nostra squadra. Ovviamente Berardi lo osserverò come sempre con grande interesse e piacere“. Frasi di pretattica dietro le quali si intuisce come la questione non sia chiusa.