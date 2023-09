Via dal Real come Modric: occasionissima a zero

Oltre al centrocampista croato ci sarebbe anche un’altra vecchia gloria del Real Madrid sul piede della partenza a fine stagione, ma che grana l’ingaggio per sperare in un colpo in Serie A

Ha vinto di tutto con la maglia del Real Madrid e se avesse voluto, avrebbe potuto serenamente dire addio alla formazione di Carlo Ancelotti già nel corso della passata sessione estiva di mercato come uno dei tanti parametri zero di spicco del calcio europeo. Il suo attaccamento alla causa dei ‘Blancos’ ha tuttavia prevalso: Luka Modric ha quindi sottoscritto un nuovo contratto per l’ultimo anno della sua avventura in Spagna. Poi, chissà.

Sul centrocampista croato c’è sempre stata l’Inter, come raccontato da un vecchio retroscena. Eppure le due strade non si sono mai unite, per mille motivi diversi. Così come è improbabile che possano unirsi in futuro, per via della politica lanciata dalla direzione sportiva nerazzurra sull’investire denaro ed energie soltanto in profili giovani e di prospettiva. La stessa tipologia di idea tattica prefissata dalla società del Real Madrid ad Ancelotti.

Il tecnico italiano ha infatti iniziato a raccogliere, anno dopo anno, interessanti calciatori di in ascesa. Con la consapevolezza che saranno questi a comporre la spina dorsale del club madrileno in futuro, una volta che vecchie glorie come Modric e Kroos saranno parte dei ricordi passati. Nonostante non sia un pensiero condiviso, il croato deve farci il callo. Così come deve conviverci anche il suo collega tedesco.

Anche Kroos nel mirino delle big europee, ma che fatica fare i conti in tasca

A proposito di Toni Kroos, l’ex Bayern Monaco seguirà le medesime orme. Anch’egli in scadenza nel giugno 2024, rappresenta una grandissima occasione a costo zero per buona parte delle grandi realtà calcistiche europee. Italiane incluse.

Quel che tuttavia ostacola i club di Serie A ad avvicinarsi a lui è la mole d’ingaggio richiesta, cifre esorbitanti che superano abbondantemente la decina di milioni di euro stagionali. Infattibile, almeno sulla carta, il suo approdo in Italia.

Kroos potrebbe dunque fare rientro in Bundesliga mosso da un senso di nostalgia o puntare verso mete esotiche, come quella statunitense di MLS. Tutte eccetto la Saudi Pro League: il calciatore, qualche tempo fa, aveva messo in chiaro la propria posizione sul calcio saudita, lasciando intendere che si tratti soltanto di un business in crescita. Non uno scenario che interessa ad uno come lui.